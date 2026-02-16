Синът на актьора Симеон Владов – Преслав, с премиера като художник в Благоевград: С баща ми имаме различен път, майка ми е най-големиятми критик

Преслав Владов, синът на актьора Симеон Владов, направи първата си солова изява като художник в Благоевград. В кокетна частна галерия в центъра младият автор разкрива себе си и живота с приятелите с доза хумор и самоирония. Част от творбите, които излага, са показвани миналия септември пред пловдивската публика по време на представянето на книга на Асен Димитров-Феликс, близък приятел на баща му. Преслав е автор на корицата и решил да се възползва от събитието. Благоевградската му премиера е напълно съмостоятелна, без „гръб“, на който да се облегне.

На въпрос дали не се притеснява, че публиката го припознава все още като сина на актьора, талантливият творец бе искрен: „Не ме притеснява обръщението „синът на…“, с баща ми имаме съвсем различен път и аз нямам нищо общо с дублажа, с киното и като цяло с актьорското майсторство. Майка ми е художник, завършила е академията в Москва, школата на школите, и макар че е престанала активно да твори, когато съм се родил, тя е най-големият ми критик и най-горещият поддръжник заедно с баща ми, разбира се”.

Баща и син Симеон и Преслав Владови Младият автор провокира интереса на ценителите с творбите си

Преслав разказа, че родителите му не са го притискали да избере пътя си, а той е завършил Художествената гимназия в София с профил „Илюстрация, книги и печат“, но признава, че комиксът му е на сърце и той му се отдава най-много. В Академията продължава обучението си по специалност „Печатна графика“, а в експозицията в Благоевград е включил една от дипломните си работи, озаглавена „Чий ред е днес“.

„Избрах техника, която хората не избират за дипломна защита, защото с нея се встъпва в графиката и тя се учи като специалност само в първи курс, това е висок печат, тя е по-трудоемка, но я намирам за изключително богата, ако човек подходи към нея с нужното внимание и идея. Дипломната ми работа е от 7 творби и за да ги направя, имах около 65 матрици, всеки цвят се напасва по другия. Това, което показвам в изложбата, е единственият отпечатък, нямам друго копие, защото при отпечатването матриците се амортизират и се повреждат. Така че тази графика е колекционерска“, показва една от творбите си Преслав Владов.

На въпрос тя ли му е най на сърце от показаните в експозицията творби, той бе искрен: „На сърце има значение за мен, доколкото тя е дипломната ми защита. Но цялата изложба в Благоевград е сантиментална, понеже съм включил най-важните за мен неща: два портрета на котката ми, карикатура на мен и приятелите ми… В тази изложба съм аз, моята душа и всичко около мен с доза хумор и ирония“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА