Синът на бивш футболист и играещ треньор на комитите подгони рекорд за най-млад дебютант в родния елит

Синът на един от най-големите футболни номади у нас Ели Маркес – Лука, дебютира едва на 14 г. за мъжете на ЦСКА 1948. Това се случи в края на победната контрола на авиаторите срешу словашкия гранд „Слован“ с 2:1 на лагера в Турция. „Бием си шампиона на Словакия с 14-годишен вратар, футболният ми мед кристализира яко…няма кво да стане“, написа босът на авиаторите Цветомир Найденов, който не пропуска да похвали далновидността на своите скаути при издирването на таланти. Всъщност Лука вчера навърши 15 г. и е въпрос на време да подобри рекорда на друг наследник на бивш играч на „Беласица“ – Марто Бойчев, за най-млад дебютант в елита с екипа на числото. Маркес-младши бе резерва на Георги Шейтанов в последните 2 есенни мача на червените от покрайнините на София след контузията на Петър Маринов, но остана на пейката.

Л. Маркес с националната фланелка на България U15

В родината на баща му Бразилия също следят какво се случва с Лука



Бащата Елидиану /Ели/ Маркес стартира кариерата си у нас от ст. „Цар Самуил“ през лятото на 2007 г., а след 12 месеца вече бе на „Българска армия“. Докато приключи с активния футбол, обходи цели 14 родни клуба от всички футболни нива /б.а. някои от тях като „Беласица“ по 2 пъти/, плюс кипърския „Аполон“ /Лимасол/. След като окачи бутонките на пирона, се отдаде на футболното агентство, а в последните си състезателни години бе играещ треньор на комитите, „Оборище“ и „Банско“. За кратко водеше 17-ките на ЦСКА 1948, където при по-малките се подвизаваше синът му. Ели е неврокопски зет, женен за тамошната красавица Калина, с която завързаха роман, докато кариоката риташе за „Черно море“. Лука тръгна по футболните стъпки на татко си, но си хареса пост №1 и израства под рамката с всяка изминала година. Роден е във Варна и резонно започна да тренира на „Тича“, преди да се премести с баща си в столицата. Маркес-младши е с двойно гражданство – българско и бразилско, на този етап е част от селекцията на родните национали в сегмента U15, където носи капитанската лента.

СТАНЧО СТАНЧЕВ