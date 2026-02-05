Синът на Бижутера нанесе на Славата първа загуба в зимните контроли

Футболният отбор на „Струмска слава“ падна от „Левски II“ с 1:2 в контрола, която се игра на изкуствения терен на стадион „Георги Аспарухов“ вчера. Загубата в София е първа за избраниците на благоевградския наставник Стефан Гошев през зимната подготовка. Досега радомирци завършиха наравно с „Вихрен“ (1:1) в Сандански и победиха „Септември“ (Сим) с 5:0 в Дрен. Гостите имаха осезаемо предимство в притежанието на топката, ала бяха изненадани от контратака в 28-та мин., когато синът на екснационала Христо Йовов-Бижутера – Кристиян Йовов, се измъкна от защитата и откри резултата. По аналогичен начин отново Йовов удвои в 46-та мин. През второто полувреме бяха направени доста смени, които нарушиха ритъма на двубоя. 2 минути преди края Стивън Манолов отправи хубав далечен удар и оформи финалното 1:2. Следващият спаринг на „Стр. слава“ е с втория отбор на ЦСКА в събота на клубната база на армейците в Панчарево.

„Получи се добра проверка срещу отлично подготвен тим. Владеехме инициативата, но наказаха две от грешките ни. Има какво да анализираме. Трябва да отчетем и натрупаната умора у футболистите, които тренират интензивно, а миналата събота участваха и в контролата със „Септември“ (Симитли)“, коментира Ст. Гошев.

“СТР. СЛАВА“: Михайлов, Савов, М. Костов, Ст. Николов, Мицаков, Л. Тодоров, Войнов, Начев, Слишков, Аспарухов, Д. Христов (Митов, Митков, Ч. Христов, Джоров, Манолов, Янев, Николаев, Петров, Адемов).

ИВАН ДИМИТРОВ