Синът на Муамар Кадафи – Сейф ал-Ислам, е бил убит

Синът на Муамар Кадафи – Сейф ал-Ислам Кадафи, е бил убит в Либия. Това обяви семейството му, като няма повече информация за случилото се. Сейф ал-Ислам беше на 53 г. Дълго време той беше считан за най-влиятелната фигура в страната след баща си, който управляваше Либия от 1969 година до момента, в който беше свален от власт и убит през 2011 г.

Сейф беше считан за очевиден наследник на Муамар Кадафи и Западът го харесваше заради образованието му в престижен британски университет и умерените му позиции. Но когато избухнаха протестите срещу баща му, Сейф оглави изпълнените с насилие операции за потушаването им.

След смъртта на Муамар Кадафи синът му опита да избяга зад граница, но беше заловен и лежа няколко години в затвора при строг режим. Сейф беше освободен при амнистия през 2017 г. Четири години след това той опита да се кандидатира за президент, но не беше допуснат.

Сейф ал-Ислам водеше преговорите за отказването на Либия от оръжията за масово унищожение и договаряше компенсации за семействата на жертвите от самолетния атентат над Локърби, Шотландия, през 1988 г. Смята се, че е изиграл ключова роля при преговорите за освобождаване на българските медици, задържани в Бенгази.