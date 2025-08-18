Синът на норвежката принцеса Мете-Марит e обвинен в 4 изнасилвания

Синът на норвежката престолонаследничка е обвинен в 32 престъпления, включително четири изнасилвания и няколко акта на насилие и нападение, съобщи наблюдаващ по делото прокурор.

Мариус Борг Хойби, роден от връзката на принцеса Мете-Марит преди да се омъжи за крал Хаакон, е под разследване от ареста му на 4 август миналата година по подозрение в нападение над приятелка.

Освен четири обвинения в изнасилване, обвиненията включват домашно насилие срещу бивша приятелка и няколко случая на насилие, нарушаване на обществения ред, вандализъм и нарушаване на ограничителни заповеди срещу друга бивша приятелка, предаде АФП.

Той е обвинен и в заснемане на гениталиите на няколко жени без тяхно знание или съгласие, съобщи прокурорът Стурла Хенриксбо.

„Максималното наказание за престъпленията, изброени в обвинителния акт, е лишаване от свобода до 10 години. Това са много сериозни деяния, които могат да оставят трайни белези и да разрушат човешки животи“, заяви той.

„Фактът, че Мариус Борг Хойби е член на кралското семейство, разбира се, не означава, че той трябва да бъде третиран по-леко или по-строго, отколкото ако подобни деяния бяха извършени от други лица“, подчерта прокурорът.

Четирите изнасилвания, за които Хойби е обвинен, са се случили през 2018, 2023 и 2024 г., а последното е било след началото на полицейското разследване.

Хойби вече е признал, че е извършил нападение и вандализъм по време на инцидента от август 2024 г., за който е бил арестуван.

В публично изявление 10 дни след ареста си той каза, че е действал „под въздействието на алкохол и кокаин след кавга“ и страдал е от „психически проблеми“ и „от дълго време се е борил със злоупотребата с наркотични вещества“.

Хойби се озовава в центъра на вниманието на четиригодишна възраст, когато майка му се омъжва за норвежкия престолонаследник, с когото има още две деца.

Той е отгледан от кралското семейство заедно с доведените си брат и сестра, принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус, на 21 и 19 години.

За разлика от тях обаче, той няма официална публична роля.





