Синът на орлето В. Ирмиев – Кристиян, пише история в Шампионската лига пред рекордните 50 000 зрители

Синът на бившия футболист на „Пирин“ /Бл/ Велик Ирмиев – Кристиян, продължава да пише история със своя „Кьолн“, този път в младежката Шампионска лига. В елиминационния двубой от 1/16 финалите срещу „Интер“, който германският тим загуби с 1:3, козлите подобриха рекорда по посещаемост на мач от турнира в този възрастов сегмент, след като всички билети бяха изкупени и на „Рейн Енерги Щадион“ се изсипаха 50 000 души. Предишното върхово постижение принадлежеше именно на нерадзурите от април м.г., когато за гостуването на турския „Трабзонспор“ в Милано на трибуните имаше 40 368 тифози. „Кьолн“ притежава една от най-верните фенски маси в Германия и е на четвърто място в страната по брой организирани членове 155 000, отстъпвайки само на колоса „Байерн“, „Борусия“ /Дортмунд/ и „Шалке“.

Кр. Ирмиев и съотборниците му усетиха тръпката да ги подкрепят 50 000 души срещу „Интер“

В очакване на решителния мач Баща и син Ирмиеви /вдясно/ Семейството на бившето орле

Кр. Ирмиев игра цял мач при поражението от „Интер“, което сложи край на европейската приказка за първенеца на бундеслигата при 19-годишните отпреди осем месеца. С неистовата подкрепа на привържениците си домакините бяха близо до равенството 1:1, което пращаше срещата в различна посока, но гостите нанесоха нокаутиращия удар в седмата и в деветата минута на добавеното време, за да продължат напред в най-престижната клубна надпревара на Стария континент. Юношеският национал на България, който бе с ключов принос за титлата миналия сезон, започна титуляр в четири от петте мача в настоящото издание на ШЛ, в три от тях остана на терена пълни 90 минути и влезе от пейката през втората част само в протоколния двубой с люксембургския „Расинг“, отстранен с общ резултат 5:1 в двата двубоя. Ирмиев-младши сложи на сметката си и един гол за гръмката победа с 4:1 на реванша с „Мидтиланд“ в Дания след домашния хикс 1:1.

СТОЙЧО СТОИЦОВ