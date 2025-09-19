Синът на Хр. Йовов-Бижутера върна неврокопчани на аутсайдерската позиция

Вторият отбор на „Левски“ победи с 3:1 „Пирин“(ГД) и неврокопчани се върнаха на последното място в класирането на Югозападната Трета лига. Началото на поредния крах за хората на Радослав Джугданов сложи синът на синята легенда Христо Йовов-Бижутера – Кристиян, който се разписа в 37-та мин., изведен на стрелкова позиция от Антон Манов. В групата на гостите не бяха контузените Николай Чаушев и Роберто Белянов, който след дебюта си за тима от града край Места влезе в бокса и престоява там вече трета седмица. Липсваше и стожерът в центъра на защитата, възпрепятстван поради служебни ангажименти. За първи път шанс за изява сред титулярите получи последният новодошъл Стефан Борисов.

Първата добра възможност за попадение се откри в 15-та мин. пред Христос Маркосян, който не улучи целта. В 27-та мин. другият Маркосян – Арман, пусна извеждащ пас към братовчед си, който прехвърли и стража на сините, и вратата. В 32-та мин. при опит да изчисти топката Реджеп Моламустафа намери тялото на Радостин Стоилов, но за негов късмет рикошетът не доведе до попадение. След секунди вратарят на пиринци спаси удара на непокрития Сашо Грънчаров, а малко по-късно се стигна да откриващия гол на Йовов-младши.

След почивката младоците в синьо продължиха да атакуват и в 55-та мин. Арсен Русев повали в наказателното поле Антон Манов, а Радостин Стоилов реализира отсъдената дузпа. Зелените върна в мача Александър Виденов след центриране от корнер в 80-та мин., но надеждите се изпариха много скоро след това, когато се разписа резервата Кирил Котев след грешка на Ибрахим Пачеджиев.

„ЛЕВСКИ II“: Владимиров, Мотев, Кръстев, Лазаров, Добрев, Грънчаров, Манов, Стоилов, Калчев (75-Манчев), Кр. Йовов (65-Котев), К. Атанасов (85-Велчев).

„ПИРИН“ (ГД): Моламустафа, Грозданов, А. Маркосян, Русев, Виденов, Странджев (87-Качаков), Головодов (67-Шиндов), Хр. Маркосян, Асипов (46- Пачеджиев), Шишков (46-Данев), Борисов (59-Шиндов).

