Син на ексхандбалистка от Благоевград тренира със „Септември“ (Сф), докато се оглежда за чуждестранен тим

Бившият футболен национал Божидар Чорбаджийски, който е син на бившата хандбалистка Соня Пеудова-Чорбаджийска от Благоевград, започна тренировки със „Септември“ (Сф). 30-годишният централен защитник за последно игра в „Диошдьор“, но от лятото е свободен агент, след като преди няколко седмици е прекратил отношенията си с унгарците. В момента той само поддържа форма с отбора на септемврийци и очаква оферти от чуждестранни клубове. Вариант да подпише със столичани обаче няма, защото в селекцията на старши треньора Стамен Белчев има достатъчно футболисти на тази позиция. Там дори очакват до дни да излезе работната виза на нигерийския бранител и да се включи в състава. Б. Чорбаджийски, чийто по-малък брат Георги в момента е футболист на ЦСКА, също е юноша на червените и в България не е играл за друг отбор. През 2020 г. той напусна страната, за да подпише с полския „Стал“ (Миелец), а след това кариерата му продължи във „Видзев“ (Лодз) и в „Диошдьор“. За трикольорите има 11 мача, като дебютира при успеха с 4:3 над Люксембург на 9 юни 2016 г. и дори направи асистенция. Последната му изява с националната фланелка на България е на 12 юни 2022 г. при нулевото равенство с Грузия от турнира Лига на нациите. Срещата се запомни с инцидента с автобуса на нашите при пристигането в Тбилиси, когато пострада халфът Тодор Неделев.

У нас Б. Чорбаджийски стигна до капитанската лента в ЦСКА, където игра заедно с орлето Ст. Манолев (третият вдясно).

