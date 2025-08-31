Си Цзинпин: Китай и Индия са партньори, а не съперници

Китайският президент Си Цзинпин заяви в неделя пред индийския премиер Нарендра Моди, че Китай и Индия са партньори, които си сътрудничат, а не съперници, и че двете страни трябва да засилят сътрудничеството и да задълбочат взаимното доверие, според информация на китайското външно министерство.

По време на срещата им в къщата за гости в Тиендзин преди срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, Си каза на Моди, че трябва „да работят заедно за поддържане на мира и спокойствието в граничните райони и да не позволяват на граничния въпрос да определя цялостните отношения между Китай и Индия“.

Китайският президент също така подчерта важността на спазването на „Петте принципа на мирното съвместно съществуване“, провъзгласени от по-старите поколения лидери на Китай и Индия, и засилване на многостранното сътрудничество за „защита на общите интереси“.

Визитата на Моди в Китай и срещата му със Си Цзинпин се разглеждат като предвестник на затопляне на двустранните отношения между Пекин и Ню Делхи, което съвпада с обтегнатите отношения на Индия с Вашингтон след решението на със САЩ да наложат мито от 50% върху индийския внос.

От своя страна Моди заяви, че Индия и Китай се стремят към стратегическа автономия и връзките им не трябва да се разглеждат през призмата на трета държава, според протокол от срещата, публикуван от индийското външно министерство.

Моди обяви също така, че полетите между Индия и Китай, които бяха преустановени след пограничната военната конфронтация преди няколко години, ще бъдат възобновени, но не се ангажира със срокове. Той посочи, че на оспорваната им граница в Хималаите се е установила „атмосфера на мир и стабилност“ и двете страни са постигнали споразумение за граничното управление.

Моди и Си обсъдиха необходимостта да се действа от „политическа и стратегическа насока“ за разширяване на двустранните търговски и инвестиционни връзки и намаляване на търговския дефицит на Индия с Китай.

Двамата лидери обсъдиха и разширяване на общите позиции по двустранни, регионални и глобални въпроси, както и предизвикателства като тероризма и справедливата търговия в многостранни платформи, се казва в индийското изявление.

„Ние сме ангажирани с развитието на отношенията си, основани на взаимно уважение, доверие и чувствителност“, каза Моди на Си Цзинпин по време на срещата в кулоарите на срещата на върха, според видеоклип, публикуван в официалния акаунт на индийския лидер в социалната платформа „Х“.

БНР





