СКАНДАЛЕН КАЗУС! След читалището и здравната служба Общинският съвет на Хаджидимово продаде и площада на село Теплен, на мястото изникна незаконно заведение

Повече от скандален казус, граничещ с абсурд, разбуни духовете в планинското село Теплен, община Хаджидимово. В четвъртък /9.11./ в редакцията на вестник „Струма“ дойде жителят на селото Митко Илиев Аянски, който сигнализира за казуса. 70-г. мъж, работещ като строител, разказа как през 1959 г. хората от Теплен са били интернирани в Русе и Разград.

„Селото беше разрушено, но през 1961 г. голяма част от изселените се върнаха и с много труд и желание възстановиха Теплен. Без никаква помощ от общината и властите хората сами, на доброволни начала, изградиха читалище. След това всички пак се мобилизираха и направиха здравна служба. Стана така обаче, че през 2023/24 г. Общинският съвет на Хаджидимово и кметът Людмил Терзиев продадоха първо читалището, а след това и здравната служба“, разказа с болка и гняв възрастният мъж, лично участвал в градежа.

Така построеното с доброволен труд става собственост на Светлозар Събинов Данелов, като, по думите на Митко Аянски, помещаващите се в една сграда читалище и здравна служба с площ от около 200 кв.м са продадени за около 15 хил. лв. Фрапиращо е и че с встъпване във владение на вече бившия общински имот Светлозар, който иначе живее в Англия, оставя без покрив възрастна жена. Като нуждаеща се тя живеела в здравната служба, но била информирана, че трябва да заплаща месечен наем от 400 лв.

„Жената се изнесе да живее при свои роднини и четири дни по-късно почина“, каза М. Аянски, а думите му бяха потвърдени от други жители на селото.

Междувременно Светлозар оставя собствеността в ръцете на своята майка, която е пенсионерка. На мястото е изградена тоалетна и отваря заведение. Или казано по друг начин – читалището се превръща в кръчма.

„Там се провеждаха сватбите и тържества, хората се събираха и изобщо беше място за социален живот. След като го купи, Светлозар изхвърли всички маси, пейки и дори отряза железните отвън. Ето сега например за Курбан Байрам бяхме навън, но заваля дъжд. Къде да отидем?! Да не говорим, че и заведението е напълно незаконно и работи без никакви документи, но никой не идва да ги проверява“, заяви Митко Аянски.

А сагата и абсурдите продължават с пълна сила. Светлозар Данелов купува и площада на селото. Става въпрос за пространството пред вече бившите читалище и здравна служба, където има пейки и се събират местни жители.

„Областният управител на два пъти връща решението и те пак си гласуват. Ето сега на последната сесия, която беше на 3.10., отново приеха тази точка и продадоха, или по-скоро подариха, площада на Светлозар за 1900 лв. Аз самият бях на сесията и исках да се изкажа, но председателят на Общинския съвет Мехмед Имамов каза, че няма да ми даде думата. Как е възможно да се случва всичко това!? Продадоха читалището, и то при положение, че е построено с доброволен труд и без никаква помощ от общината. Останахме и без здравна служба. И ако на някой му стане лошо на пътя и падне, къде да бъде настанен, докато дойде Спешна помощ? А за капак – и площада! Сега пространството ще бъде оградено и ако някой иска да стои там, ще си плаща, защото е частна собственост. И какво да правят хората, взимащи по 300 лв. пенсии от тютюна, да мрат ли?“, повдигна въпроси, изпълнени с болка и отчаяние, Митко Аянски и сподели, че преди да дойде в редакцията на „Струма“, е ходил в областната администрация, където е подал нова жалба срещу продажбата на площада.

А в случая има и още един парадокс. Част от въпросния площад е преграден и превърнат в още едно /второ заведение/, собственост на Албен Арнаудов. Че обектът работи незаконно, потвърди лично кметът на община Хаджидимово Людмил Терзиев.

В понеделник /13.10./ репортер на „Струма“ заедно с Митко Аянски отидоха в кабинета на управника. Самият той бе усмихнат, любезен и първоначално отрече да са продавали нещо в Теплен. След като бе подсетен, че става въпрос за читалището и здравната служба, заяви: „Ооо, това беше много отдавна. Просто тези имоти не ни трябваха. Читалището беше полуразрушено, с прогнил под. А иначе пространството отпред не е площадът на селото, той е малко по-нагоре. Това е площадка, на която сме съсобственици“, обясни кметът и изрази недоумение защо има реакции срещу продажбата на терена пред читалището и здравната служба, т.нар. площадка, но не и срещу заградената и превърната в заведение площ. По този казус Л. Терзиев коментира, че заведението работило без необходимите разрешителни, но при него нямало постъпили жалби.

„Как да няма, аз колко жалби съм пускал?“, влезе в пререкание с кмета М. Аянски и разговорът тръгна в посока дали самият бай Митко живее в Теплен, или в Гоце Делчев, има или не лична вражда със Светлозар Данелов, и не на последно място – как бил „навестяван“ от полицията в къщата си на село.

„Добре, обещавам ти, ако областният управител пак върне решението, повече няма да внасям такава докладна“, категоричен бе по повод продажбата на площада /площадката/ управникът на община Хаджидимово.

Любопитното е, че при посещението на репортер на „Струма“ в Теплен заведението, стопанисвано от майката на Светлозар, не работеше, но пък другото – в заградената част на площадката, си функционираше нормално.

Въпреки опитите, включително и на жители на селото, неоткриваем бе и кметът на Теплен Левент Чаушев, който предварително беше информиран от самия М. Аянски, че „ще има гости“.

Що се касае до понятията „площад” и „площадка”, то тяхното предназначение не е установено. Така например мястото, посочено от кмета Терзиев като площад, се оказа детска площадка с катерушки и всъщност мястото за събиране на хората е именно пространството пред продадените читалище и здравна служба. Имаше и хора, които не знаеха, че въпросният терен е продаден и изразиха желание те да го купят. Други, като местният жител Милчо Петелов, потвърдиха, че читалището и изобщо сградата е направена с доброволен труд без стотинка от общината.

„То, както е тръгнало, и нас ще ни продадат“, коментира и Емилия Масарлиева, а нейни съседи с ирония прогнозираха, че вероятно следващата стъпка ще е от Общинския съвет да продадат и улицата.

Характерното за Теплен е, че е последното българско село в Бесленския рид преди границата с Гърция и е разположеното непосредствено до гранична пирамида номер 146. Местните изчислиха, че имат общо 7 заведения, а иначе населението е към 450 души. Работа няма, затова основният поминък е гурбетът в Гърция и Англия. Сега, за зимния сезон, някои от възрастните хора чакат децата да се приберат, а други вече не таят надежди.

„Едни идват, други си отиват. Възрастните умират, деца не се раждат. Селото ни върви на гибел“, констатираха жители, които вече си нямат и читалище, и здравна служба, и площад /площадка/…

Б.р. Огласявайки казуса, Митко Аянски предостави писмо /с дата 18.09.2025 г./ от областния управител Георги Динев, с което губернаторът го информира, че решението е върнато като незаконосъобразно за ново разглеждане от Общинския съвет. Показа и подписка, събрана от жители, и отговор от прокуратурата. По постъпила жалба е образувана преписка, но тъй като казусът не попада в обхвата на компетентност на прокуратурата, прокурор Димитър Темелков отказва да образува наказателно производство за извършено престъпление от общ характер. Също така М. Аянски заяви, че е сигнализирал омбудсмана, министър-председателят…

