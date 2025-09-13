Скандална провокация! Шепа активисти от ОМО „Илинден-Пирин“ поднесоха цветя на паметника на Гоце Делчев в Благоевград, за да почетат „жертвите от геноцида над македонците“ в България

Шепа активисти на ОМО „Илинден-Пирин“ вчера се събраха пред паметника на Гоце Делчев на площад „Македония“ в Благоевград, за да поднесат цветя. Проявата е откровена провокация, тъй като нелегитимната организация е определила датата 12 септември като ден на геноцида над македонците от страна на България. Поради тази причина опитите подобно скандално мероприятие да се реализира винаги са възпрепятствани от органите на реда и службите. Вчера преди обяд репортер на „Струма“ видя , че пред паметника на Гоце Делчев имаше малочислена група мъже. Сред тях беше Атанас Мазнев, инициаторът за създаване на македонския културен клуб „Никола Вапцаров“ в Благоевград, който просъществува половин година след откриването му на 30 октомври 2022 г. Припомняме, че за откриването дойде лидерът на македонската партия ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски, която тогава бе в опозиция, а сега е управляваща и той е премиер. За разлика от други години, когато на пл. „Македония“ имаше солидно полицейско присъствие, вчера преди обяд то беше почти символично. Под козирката на читалището имаше двама униформени, а няколко цивилни наблюдаваха случващото се от отсрещното кафене. Докато мъжете пред паметника нещо си говореха, изведнъж от двете противоположни страни на площада пристигнаха още хора и се насочиха към тях. Новата група, също в пенсионна възраст, застана пред паметника на войводата, направи си снимка, след което бързо се разпръсна. На репортерски въпрос към един от мъжете какво честват той отговори, че са туристическо пенсионно дружество от Свищов и решили да поднесат цветя на паметника на Гоце Делчев. След това „седянката” се разтури и всички се изнесоха, включително и полицаите.

Пред паметника на Гоце Делчев имаше малка група македонисти /сн. 1, 2/, след което изведнъж пристигна по-голяма с туристи /сн. 3/



Малко по-късно в страницата на ОМО „Илинден- Пирин” във Фейсбук се появи снимка пред паметника на Гоце Делчев с 9 активисти с обяснение, че е „во спомен на жртвите на геноцидот врз македонците во Бугариjа“. Репортер на „Струма“ отправи запитване до общината Благоевград дали е подавано уведомление от незаконната ОМО „Илинден-Пирин“ или друга НПО за тяхно мероприятие на 12 септември пред паметника на Гоце Делчев на пл. „Македония“ в Благоевград. Както и има ли разрешение от община Благоевград или отказ, ако такова искане е постъпило? Отговорът, който получихме, беше следният: „Режимът, който се прилага в тези случаи, е уведомителен, не разрешителен. В община Благоевград е постъпило уведомление от ОМО „Илинден-Пирин” за мероприятие на 12.09.2025 г., а от страна на общинска администрация е уведомена ОД на МВР по надлежния ред”.

Със снимка е преминало „честването“ и миналата година, с тази разлика, че на нея „македонските активисти“ са 12, т.е. били са с 3-ма повече. На фона на нестихващата антибългарска реторика в съседна Северна Македония и отказа за вписване на българите в Конституцията, не спират и опитите за регистрация на македонистични организации в България. Засега безуспешно, като последният напън беше на 30 юли. Тогава Окръжен съд – Благоевград отказа за пореден път да регистрира промакедонистичната организация „ОМО – Илинден“, за което „Струма“ вече писа. Сдружението било създадено от 7 участници на учредително събрание в Сандански, което се провело на 27 април 2025 г. На 14 юли е подадено заявление за регистрация в Агенцията по вписванията, съпроводено с протокол от събранието, списък с учредителите и Устав на сдружението с нестопанска цел. На 16 юли длъжностното лице по регистрацията е постановило отказ поради неопределеност и неяснота при посочване на предмета на дейност на сдружението. Нередовност е открита и при прегледа на подписите на председателя и протоколчика на събранието, които били положени на отделен лист, а не под самия текст на документа. Нередовност е установена в Устава, като орган на сдружението е приет председателят на Управителния съвет, а по закон такъв е Общото събрание. Отказът за регистрация на Агенцията по вписванията е оспорен пред Окръжен съд от Кирил Тилев. Делото е разгледано от съдия Гюлфие Яхова, която счита отказа за основателен заради множество пропуски и неясноти. Съдийката бе открила съществени нарушения. В протокола на учредителното събрание например не е посочен час и точно място на провеждането му. Посочено е единствено гр. Сандански, което е твърде общо. Посочването на точни място и час на провеждане на учредителното събрание е абсолютно необходимо с оглед на преценка за наличие на едновременно изразена воля на всичките седем учредители, съгласно изискванията на закона. Ето защо, след като представеният със заявлението протокол от учредителното събрание не доказва валидно учредяване на сдружението, това е достатъчно и самостоятелно основание, за да се откаже исканото вписване.

В сайта на незаконната ОМО „Илинден-Пирин” се появи снимка на 9 активисти със скандалния повод за сбирката

Протоколът от учредителното събрание, както и Уставът са подписани от председател и протоколчик на събранието, респ. от учредителите, на отделна страница, а не под самия текст на събранието, респ. на разпоредбите на Устава. Това поставя под съмнение въпроса дали подписите към съответните документи са част от тях, както и кога са положени. Освен това в списъка на учредителите на сдружението е добавен седми учредител – А.А., като имената му са изписани на ръка, без надлежно удостоверяване на авторството на извършената добавка. На другите шестима учредители имената са изписани с печатни букви. При така представения протокол не става ясно кой е извършил съответното добавяне на седмия учредител и кога. Неяснота има и относно обема на представителната власт на председателя на Управителния съвет. С оглед на установените нарушения, съдия Яхова потвърди отказа на Агенцията по вписванията за регистрация на сдружението. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

Припомняме, че преди 1 година Окръжен съд – Благоевград също потвърди отказ на Агенцията по вписванията за регистрация. Тогава жалбата, както и сега, бе подадена от Кирил Тилев. Тогава, както и сега, при обсъждане на доказателствата съдът констатира идентични противоречия и несъответствия.

