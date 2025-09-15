Скандалният дупнишки коняр Анжело Момчилов влезе и в дневния ред на 51-о НС

Има ли в земеделското министерство сигнали срещу конете му, които унищожават продукцията на хората в Дупница и Бобов дол, е актуалният въпрос на благоевградската депутатка Цв. Рангелова до министър Г. Тахов

Името на скандалния дупнишки коняр Анжело Момчилов влезе и в парламента.

То бе съобщено от благоевградската депутатка Цвета Рангелова в питане до министъра на земеделието и храните Георги Тахов има ли в ръководеното от него ведомство сигнали срещу Момчилов от земеделски производители от Бобов дол и Дупница, които обработват земеделски култури в землищата на селата Мламолово, Пиперево, Дяково и Блатино, и ако има – какво е направило земеделското министерство по въпроса.

Оплакването на земеделците е унищожаване на продукцията им от конете на Момчилов, които са повече от 300.

Както сме писали, от години животните са пуснати на свобода, без електронен пастир, и необезпокоявано тъпчат жито, зеленчуци… Хората твърдят още, че в конефермата на Момчилов има регистрирани в пъти по-малко от действително отглежданите животни и той ги продава контрабандно на месопреработватели в района.

Оплакванията са повече от 10 г. Още през 2013 г. първи вдигнаха глас арендаторите в бобовдолското Големо село, които отглеждаха жито. Жалбите им в полицията и прокуратурата не доведоха до никакви реални действия от страна на държавните органи. Хората са убедени че Момчилов, който е боксьор, възпитаник на бившата школа „Моката” в Дупница, е недосегаем заради агресивния си характер и никой не иска да си има работа с него.

В края сметка се оказа, че конярят не е чак толкова недосегаем – преди дни Районен съд – Дупница потвърди санкцията му от 3000 лв., която Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Кюстендил му наложи заради липсата на ограда на пасищата, която да спира животните да излизат на АМ „Струма“.

В началото на тази година от Областна администрация сформираха комисия за масирани проверки по животновъдните обекти. Това се случи заради трагедията с изскочилите на пътя Кюстендил – Ябълково коне, довели до смъртта на 18-годишно момиче. След проверката в обекта на „Анжело 2019“ се наложи лично зам. областният Георги Джоглев, който е бивш директор на ОДМВР – Кюстендил, да се включи в акцията на ОДБХ по издирването на животновъда Анжело, за да му се връчи актът.

В решението на съда пише, че въпросното пасище, предназначено за целогодишно отглеждане на коне, е с обща площ от 2814 дка. То се намира в землището на селата Пиперево, Блатино, Даково, Кременик, и през него преминава АМ „Струма“. Заради опасността от навлизане на животни в обхвата на скоростния път обектът се разглежда като рисков. Това налага и на място да има ограда. Сочи се в решението че нито нарушението, нито налагането на санкция се случва за първи път.

