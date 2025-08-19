Скандалът по време на почивка: Защо е нормално да си лягате ядосани на партньора си?

Въпреки че мнозина смятат, че е най-добре да не си лягат ядосани на партньора си, психолозите предупреждават, че това „правило“ понякога може да причини повече вреда, отколкото полза, пише „Zivim“.



„Желанието за разрешаване на конфликти преди лягане е често срещано сред хората, израснали в домове, където членовете на семейството често са се карали. За други тази нужда е резултат от вярата в старата поговорка „никога не си лягай ядосан“, която произтича от убеждението, че неразрешеният гняв се натрупва за една нощ и води до още по-дълбок разрив между партньорите“, обяснява д-р Саманта Родман, клиничен психолог и автор на книгата „52 имейла за трансформация на брака ви“.



„Това отношение произтича от идеята, че разрешаването на конфликти е ключово за поддържане на хармония и предотвратяване на емоционално дистанциране. То е като призив за връзка и приоритизиране на връзката, а не на текущите негативни емоции“, добавя д-р Сабрина Романов, клиничен психолог в Ню Йорк.



Тя също така посочва появата на токсична позитивност – идеята, че трябва незабавно да решите всеки проблем, да се извините и да заспите щастливо. А понякога зад това стои и страх: ами ако партньорът ви започне новия ден ядосан на вас или без да му кажете, че го обичате?

„Въпреки че поговорката „никога не си лягай ядосан“ изглежда като мъдро правило, тя може да потисне индивидуалните нужди, нуждата от почивка и промяна на перспективата. Ако се прилага винаги и без изключение, може да бъде много вредна за връзката“, посочва д-р Романов.

Д-р Уайтън обаче добавя, че е много по-важно да се научите как да „поставите битката на пауза“ и да си позволите да си легнете ядосани – това умение може да се научи.

Да се ​​откажеш от съня, за да разрешиш спор, може да се окаже лошо решение по няколко причини.„Когато сте изтощени, имате по-малък контрол над емоциите си, по-импулсивни сте и е по-вероятно да кажете или направите нещо, за което ще съжалявате на следващия ден. Способността ви да решавате проблеми, да слушате и да мислите рационално е нарушена, когато сте уморени. Това, в комбинация с напрежението от спора, може само да влоши ситуацията“, обяснява д-р Уайтън, добавяйки, че добрият нощен сън може напълно да рестартира мозъка.

„Сънят намалява реакцията на мозъка към негативни стимули, помага за обработката на емоциите и възстановява способността за рационализиране. Отпочиналият ум винаги е по-добре подготвен за трезвен и уважителен разговор“, казва д-р Романов.

Тя добавя, че понякога това, за което сте се карали снощи, няма да ви се струва толкова важно на следващата сутрин. И ако има някакви нерешени проблеми, ще можете да ги изразите по-лесно и спокойно – което винаги е по-добре за връзката.

Ако искате да заспите, но не можете, защото проблемът ви се струва важен, или лежите в леглото, докато партньорът ви спи, и се мятате и въртите, пълни с мисли и страхове – това може да е сигнал за тревожна или паническа привързаност.

„Това е страх, че обектът на вашата емоционална привързаност, често вашият партньор, няма да е до вас, че няма да ви обича. В такова състояние се опитвате с всички сили да се почувствате отново в безопасност“, обяснява д-р Уайтън.

Хората често си мислят, че трябва веднага да оправят ситуацията, за да се успокоят. Но когато сте уморени, разговорът често е по-малко продуктивен и дори може да увеличи тревожността.

Каквато и да е причината, важно е да направите нещо, което ще ви помогне да се успокоите и да си починете. Добър вариант е да се уговорите с партньора си да поговорите на следващия ден.

„В някои връзки единият партньор иска да говори за проблема веднага, защото се страхува, че ако не се направи веднага, никога няма да се направи. Ето защо е полезно да се споразумеете за конкретен час, например на следващия ден, когато и двамата сте спокойни и отпочинали“, казва д-р Уайтън.

„Поддържайте вечерните си ритуали – казвайте „Обичам те“, прегръщайте или целувайте, дори ако проблемът не е решен. Това изпраща посланието, че връзката ви е по-важна от несъгласието. Създава чувство за сигурност, което е предпоставка за добър сън. Ако ви се струва невъзможно да кажете „Обичам те“, когато сте ядосани, помнете – именно такъв инат води до по-чести конфликти“, казва д-р Романов.

„Опитайте медитация, водене на дневник, дълбоко дишане, вземане на кратък душ или потапяне на ръцете в студена вода. Запитайте се: „Как мога да се справя с това по начин, по който да се гордея със себе си?“ или „Как би се справил един родител с дете, което е разстроено?“ съветва д-р Уайтън.

Докато продължавате разговора, имайте предвид: споровете са неизбежни, но начинът, по който ги разрешавате, оформя връзката ви.

„Гледайте на конфликтите като на възможности за още по-силна връзка, а не като на заплахи. Няма перфектна връзка, но има взаимен растеж. Това е, което поддържа любовта жива, дори в хаотични времена“, заключава д-р Романов.





