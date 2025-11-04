Скандал и сблъсък между баща и младежи в Перник, защитил дъщеря си от тийнейджъри, целили я с камъни

48-годишен мъж е задържан след инцидент с група младежи в Перник.

На 02 ноември т.г. около 21:00 ч., в пернишкия кв. „Църква“ възникнал конфликт между 48-годишен жител на града и група младежи. По първоначални данни, бащата се е намесил след сигнал от дъщеря си, която твърдяла, че била замеряна с камъни от момчета в района.

Мъжът отишъл да потърси обяснение, при което се разразил спор, съпроводен с обидни реплики и подвиквания. По време на конфликта младежите започнали да замерят 48-годишния мъж с парчета асфалт, а той, с цел да ги сплаши, извадил водопроводен кран от автомобила си, без да го използва.

В резултат на инцидента мъжът е с нараняване на ръката, а едно от момчетата – с рана в областта на главата. Изясняват се обстоятелствата, довели до получените травми.

48-годишният е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка. По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА