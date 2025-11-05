Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса изгони „Мис Мексико“ от залата

Представителката на Мексико, Фатима Бош, се оказа в центъра на неприятен инцидент, след като Нават Ицарагрисил – директор на организацията „Мис Вселена“ в Тайланд – според съобщенията е поискал от охраната да я изведе от събитие.

Пътят на Фатима към титлата „Мис Вселена“ пое неочакван обрат след този конфликт. Напрегнатата ситуация се случи по време на среща преди официалната церемония по връчване на пояса, когато всички участнички имаха възможност да разговарят с тайландския директор. По време на събитието Нават публично обвини мексиканската красавица в неподчинение.

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“.

Конфронтацията

Разгорещеният спор, заснет на видео, започнал, докато Нават говорел за задълженията на участничките, включително за необходимостта да споделят преживяванията си от „Мис Вселена“ в социалните мрежи. Според него, Фатима отказала да заснеме видеоклип, предназначен да оцени ангажираността на публиката – дейност, която обаче не е официална част от състезанието.

По-късно Бош обясни, че е следвала указанията на организацията „Мис Вселена Мексико“, която я е посъветвала да не участва в конкретното гласуване, тъй като не е задължително изискване. Ситуацията ескалирала, когато тя станала, за да изрази позицията си, което накарало Нават да повика охраната с искане да бъде изведена. В знак на солидарност няколко участнички придружили „Мис Мексико“, докато тя напускала залата.

Изявлението на Фатима

Заедно с „Мис Ирак“, Фатима се обърна към медиите, за да осъди това, което определи като „унижение“. Сдържайки сълзите си, тя заяви: „Искам да кажа нещо на всички вас. Знаете, че вашата страна има цялото ми уважение. Аз наистина обичам Тайланд, уважавам всички и мисля, че сте прекрасни хора. Но това, което вашият директор току-що направи, не беше уважително.“

Разтърсена, но решителна, тя продължи:

„Той ме нарече глупава, защото има проблеми с организацията. Мисля, че е несправедливо. Аз съм тук и правя всичко както трябва, не притеснявам никого, просто се опитвам да бъда мила.“

„Той просто ме нападна и ми каза да млъкна, казвайки много неща. Мисля, че светът трябва да види това, защото ние сме овластени жени и тази платформа е за нашите гласове – никой не може да ни накара да млъкнем. Никой няма да ми направи това. Нямам проблем с никого тук. Всички имате моето уважение и обичам вашата страна, но начинът, по който се отнесе с мен без причина – само защото има проблеми – това не е правилно.“

Подкрепа от Мексико и света

След инцидента ¡HOLA! Américas разговаря с Джордж Фигероа – националния директор на „Мис Вселена Мексико“. Той изрази пълната си подкрепа към своята представителка:

„Това беше труден момент, но Фатима, със своята силна и вдъхновяваща личност, успя да обърне ситуацията и да остави глобален отпечатък.“

В демонстрация на сила и достойнство Фатима се обърна към камерите с вдъхновяващо послание:

„Надявам се, че всеки, който гледа – всяка жена – ще си спомни, че независимо колко голяма е мечтата ти или дали носиш корона, ако нещо ти отнема достойнството, трябва да си тръгнеш. Благодаря.“

Мексиканската кралица на красотата напусна мястото с високо вдигната глава, под аплодисментите на журналисти и свидетели. Много от участничките изразиха подкрепа, включително настоящата Мис Вселена Виктория Кяер Тейвиг, която заяви:

„Това е въпрос на права на жените. Много съжалявам. Трябва да направим повече. Всеки заслужава уважение. Не е правилно да се унижава друга жена – това е крайно неуважително.“

Официална позиция

Малко след случката организацията „Мис Вселена“ публикува официално изявление в социалните си мрежи, с което потвърди своята отдаденост на принципите на уважение и безопасност:

„Заедно ние сме ангажирани с поддържането на най-високите стандарти за уважение, безопасност и почтеност за всички участници, служители и партньори.“

