В Пиринската бундеслига! Скандал с четирима изгонени в Склаве

Скандал с четирима изгонени съпроводи втората поредна победа на „Изтребител“ от Ново Делчево срещу „Спартак“ в Склаве с 2:0 в третия кръг на първенството в зона Юг на горното ниво пиринската бундеслига по поречието на Струма. От състава на домакините преждевременно под душа отидоха Христо Чаракчиев за втори жълт картон и Георги Близнаков за удар в игрова обстановка, а от гостите за същите провинения съответно Атанас Колин и Николай Свисов. За успеха, задържал новоделчевци в челото, двата гола отбеляза Кристиян Пангев в 40-та и 66-та мин. През лятната пауза спартаковци бяха напуснати от своя дългогодишен страж Александър Седелчанов, който се зае с делата на „Малеш“ в Микрево, и полевите играчи Николай Илиев, Кирил Иванов, Илия Колев, Благой Атанасов и Кирил Мечев. На тяхно място гладиаторските доспехи надянаха Иван Гълъбов, Виктор Захов, Георги Латровалиев, Радослав Бегогов, Атанас Георгиев и Пламен Трандев, но явно за напасването им към отбора и изискванията на новия наставник Руслан Иванов е нужно време.

48 ч. преди сблъсъка с новоделчевци защитникът на гладиаторите от Склаве Ст. Герчев /с шапката най-отзад/ и треньорът Р. Иванов /на преден план, вляво/ драха гърла в подкрепа на любимия „Левски“ срещу „Лудогорец“ Изтребителите /сн. 2/ и марикостинци /сн. 3/ заявиха претенции за лидерска роля в тазгодишната кампания



„Струма“ от Марикостиново запази лидерската си позиция благодарение на по-добрата голова разлика, след като взе убедително визитата си на „Левуново“ с 6:2.

Въпреки че празникът на домакините бе вгорчен, тъй като мачът се игра в разгара на събора в петричкото село, спорът на терена приключи без нито един наказателен картон, което е рядкост за двубоите на това ниво. Два бързи гола за гостите вкара Георги Витанов /16,23/, между тях за класиката се разписа и Георги Младенов /20/. В началото на второто полувреме разликата вдигна Димитър Беков, след час игра Витанов оформи хеттрика си. Велко Милюков /65/ и Атанас Спириев /71/ върнаха две попадения преди Атанас Ибришимов да фиксира внушителната победа.

На 3-то място се изкачи „Малеш“ след 3:0 в съседското дерби със „Спортист“ от Струма. Двубоят между новака „Левски Валтата“ /Самуилово/ и „Локомотив“ /Дамяница/ бе отложен по молба на гостите заради кадровите липси в състава им.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





