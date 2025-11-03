Топ теми

Скариди с бяло вино и чесън на тиган

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 358 )

НЕОБХОДИМИ СЪСТАВКИ:

  • кралски скариди12 броя
  • чесън2 скилидки
  • краве масло30 грама
  • бяло вино1/2 чаена чаша
  • пушен червен пипер1/3 чаена лъжица
  • магданоз1/4 връзка

РЕЦЕПТАТА:

  1. Първата стъпка от рецептата за скариди с бяло вино и чесън е изборът и подготовката на скаридите. Използваме големи кралски скариди. В случай, че използвате замразени скариди, задължително първо трябва да ги оставите да се размразят напълно. Почиствате и нарязвате чесъна на ситно.
  2. В малък тиган сгорещявате маслото, след което добавяте към него чесъна и разбърквате добре за около 20-30 секунди. След това добавяте скаридите, разбъркваме за около минута, след което добавяме бялото вино, ⅓ чаена лъжица сол и готвите за около 5-6 минути, докато скаридите се сготвят, а течността се редуцира.
  3. Преди сервиране поръсвате скаридите с пушения червен пипер и нарязания на ситно магданоз.
Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *