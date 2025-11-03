Скариди с бяло вино и чесън на тиган

Първата стъпка от рецептата за скариди с бяло вино и чесън е изборът и подготовката на скаридите. Използваме големи кралски скариди. В случай, че използвате замразени скариди, задължително първо трябва да ги оставите да се размразят напълно. Почиствате и нарязвате чесъна на ситно.
В малък тиган сгорещявате маслото, след което добавяте към него чесъна и разбърквате добре за около 20-30 секунди. След това добавяте скаридите, разбъркваме за около минута, след което добавяме бялото вино, ⅓ чаена лъжица сол и готвите за около 5-6 минути, докато скаридите се сготвят, а течността се редуцира.
Преди сервиране поръсвате скаридите с пушения червен пипер и нарязания на ситно магданоз.