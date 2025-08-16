Скариди с чесън по испански

Необходими продукти

скариди – 400 г, почистени

зехтин – 4 с.л.

чесън – 4 скилидки

люта червена чушка или люспи чили – 1 бр. (или 1 ч.л.)

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

пресен магданоз – 2 с.л. нарязан

лимон – 1/2 бр.

Начин на приготвяне

Загрейте зехтина в широк тиган на средна температура. Добавете нарязания на тънки филийки чесън и лютата чушка. Запържете за кратко, докато чесънът пусне аромат, но без да прегаря.

Добавете скаридите, овкусете със сол и черен пипер. Гответе по 2-3 минути от всяка страна, докато станат розови и крехки.

Поръсете с пресен магданоз и полейте със сок от лимон.

Сервирайте скаридите по испански веднага – идеално с препечен хляб или като мезе с чаша бяло вино./готвач.бг





