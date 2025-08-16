Топ теми

Скариди с чесън по испански

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 343 )

Необходими продукти
скариди – 400 г, почистени
зехтин – 4 с.л.
чесън – 4 скилидки
люта червена чушка или люспи чили – 1 бр. (или 1 ч.л.)
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
пресен магданоз – 2 с.л. нарязан
лимон – 1/2 бр.

Начин на приготвяне
Загрейте зехтина в широк тиган на средна температура. Добавете нарязания на тънки филийки чесън и лютата чушка. Запържете за кратко, докато чесънът пусне аромат, но без да прегаря.

Добавете скаридите, овкусете със сол и черен пипер. Гответе по 2-3 минути от всяка страна, докато станат розови и крехки.

Поръсете с пресен магданоз и полейте със сок от лимон.

Сервирайте скаридите по испански веднага – идеално с препечен хляб или като мезе с чаша бяло вино./готвач.бг



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *