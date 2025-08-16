Скариди с чесън по испански

Необходими продукти
скариди – 400 г, почистени
зехтин – 4 с.л.
чесън – 4 скилидки
люта червена чушка или люспи чили – 1 бр. (или 1 ч.л.)
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
пресен магданоз – 2 с.л. нарязан
лимон – 1/2 бр.
Начин на приготвяне
Загрейте зехтина в широк тиган на средна температура. Добавете нарязания на тънки филийки чесън и лютата чушка. Запържете за кратко, докато чесънът пусне аромат, но без да прегаря.
Добавете скаридите, овкусете със сол и черен пипер. Гответе по 2-3 минути от всяка страна, докато станат розови и крехки.
Поръсете с пресен магданоз и полейте със сок от лимон.
Сервирайте скаридите по испански веднага – идеално с препечен хляб или като мезе с чаша бяло вино./готвач.бг