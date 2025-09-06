Ски-писалка от СК „Банско“ се позлати на Балканската купа в Гърция

Ски-писалката от СК „Банско“ Даниел Пешков се позлати на Балканската купа по ролкови ски в Гърция. Националът отвя конкуренцията и в трите дисциплини с негово участие, демонстрирайки отлична форма това лято, с препратка и към наближаващите зимни стартове. В рамките на тридневната надпревара в 3-хилядното градче Мецово младата надежда на страната ни триумфира в спринта и в индивидуалния старт на 6 км в класическия стил и на 5 км в свободния.

Успешни изяви имаха и малките състезатели на клуба по биатлон СК „Банско 2019“ за купа „Ростер“ в Чепеларе, където се събраха 128 деца от водещи центрове в страната, сред тях 26 таланти от топ курорта под Тодорка, които си тръгнаха с 10 отличия. Златните медалисти Иван Котирков и Лъчезара Попдимитрова грабнаха най-ценния трофей за най-добро представяне в своята възрастова група съответно при момчетата и момичетата младша възраст. Попдимитрова спечели спринта и индивидуалния старт, а съотборникът й финишира първи на късата дистанция и втори по дългото трасе. Със среброто се окичиха Никол Габерова и Владимир Михов, докато Иванина Габерова и Симона Денинска дублираха бронза и в двете дисциплини.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





