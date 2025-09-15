Складово помещение, автомобил, агрегати и дърва за огрев изгоряха при пожар в трънското с. Лялинци

Сигнал за пожар в барака в трънското с. Лялинци е подаден на 13 септември около 15 ч. Два противопожарни екипа от Трън и Брезник реагирали незабавно. Въпреки намесата им са нанесени значителни материални щети. Изгорели са масивен склад и спомагателна постройка с площ около 40 кв. м., половин тон зърно, лекотоварен автомобил, моторни агрегати и ел. уреди и около 5 куб.м. дърва за огрев. Причината за огнения инцидент е късо съединение в лекотоварния автомобил. Няма пострадали хора.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






