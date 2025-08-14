Скоби за неправилно паркиране започна да поставя полицията в Солун

Общинската полиция в Солун продължава с проверките си на случаи на незаконно паркиране на места за постоянно живеещи, на рампи за хора с увреждания, на зони за товаро-разтоварна дейност и паркоместа за туристически автобуси. Това съобщи eMakedonia.

От четвъртък, 7 август, общината взе решение да активира по-строга мярка, като отново въведе използването на скоби.

Според данни, публикувани от eMakedonia, от първия ден на прилагане на мярката до 12 август служителите са се намесили в поне 8 случая, поставяйки скоби на неправилно паркирани автомобили.

Става дума за превозни средства с гръцки, както и с чуждестранни регистрационни номера, чиито собственици са получили съответната глоба, която е трябвало да платят, за да „освободят“ автомобила си.

Първите две скоби са били поставени на автомобил, паркиран неправомерно на място за туристически автобуси на ул. „Агиос Димитриос“. Турският водач е получил акт за нарушението и е бил отведен в Общинската полиция, за да плати глобата от 40 евро. След заплащането на сумата служителите премахнали скобите и освободили автомобила.

„Мярката изглежда е ефективна още от първите дни на прилагането ѝ“, заяви пред emakedonia.gr заместник-кметът, отговарящ за Общинската полиция, Константинос Циапакидис. Той подчерта, че вече са уведомени всички консулства в града, за да предоставят необходимата информация на посетителите, които се сблъскват със скобите.

„Най-важното е, че вече чуждестранните нарушители плащат глобата, която преди това не заплащаха. Сега са задължени да ни покажат, че са платили сумата, за да свалим скобите. Няма реакции от страна на шофьорите. Чуваме положителни коментари от гражданите. Дори някои приемат тази нова мярка с усмивка,“ отбеляза заместник-кметът.

Мярката ще продължи да действа и по време на Международния панаир в Солун. „Ще оценим ефекта и ще преразгледаме прилагането“, подчерта Константинос Циапакидис.Дарик





