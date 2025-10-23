Скок на погребалните услуги в Г. Делчев с близо 100% иска ОП „Гробищни паркове“

Изнасяне на покойник от морга от 60 лв. става 60 евро, обличането на трупа от 70 лв. пак ще е толкова, но в евро

Драстично покачване на погребалните услуги, предлагани от ОП „Гробищни паркове – Гоце Делчев“, предложи директорът на предприятието Мария Тинчева. Според нея последните утвърдени цени са от 2022 г., когато минималната заплата беше 650 лв., сега заплатата е 1077 лв., поскъпнали са още горивата и електрическата енергия, затова предприятието вече не може да се самоиздържа и се налага сериозна корекция на цените.

Предложението на Тинчева е превоз на покойник, който в момента е 60 лв., да стане 35 евро, или 68,60 лв.

Изкопаване, спускане и зариване на гроб – от 165 лв. се вдига с близо 100 лв. – на 264,60 лв., или 135 евро. Събирането на кости в торба в стар гроб от сегашните 45 лв. е калкулирано на 52,92 лв. /27 евро/. Предложено е отпадане на 2 от услугите, предлагани до момента, поради липса на интерес към тях – траурно слово, което струва 20 лв., и изработване на основа за венец с ленти – 60 лв. плюс цената на цветята.

Направата на некролози обаче остава и скача със 100% – от 1 лв. става 1 евро за брой.

Сериозно увеличение е планирано и за поддръжката на гробовете. Почистване на неподдържан гроб от сегашните 30-40 лв., в зависимост от това дали той е покрит с бетон или пръст, става 25-30 евро. Еднократно поддържане на гроб от 30 лв. вече ще се плаща 27 евро, абонаментът за поддържане на гробно място за 1 месец от 30 лв. набъбва на 27 евро, а вместо 200 лв., годишният абонамент за поддръжка на гроб ще струва на опечалените 150 евро.

Промените продължават: изнасяне на покойник от морга от 60 лв. ще е 60 евро, обличането на трупа от 70 лв. става 70 евро, дори услугата доставка на ковчег до дома е предложена да се увеличи от 45 лв. на 33 евро.

За справка за покойници и гробни места гоцеделчевци вместо 25 лв. ще плащат 15 евро, а организацията на самото погребение от 45 лв. е калкулирана на 33 евро.

Поскъпва и урнополагането – от 70 лв. на 60 евро.

Като се добавят и некролозите, разлепването на които от 7 лв. става 5 евро, едно погребение в нов гроб в Гоце Делчев от сегашните 345 лв. ще се вдигне на 310 евро, което е над 90% поскъпване на услугата. В цената при това не е включен ковчегът, най-евтиният от които е 200 лв. без ДДС.

„Гробищни паркове“ настояват и за поскъпване на цените на услугата за социално слаби, които се плащат от общината.

До момента изкопаване, спускане и заравяне на покойника беше 100 лв., за удобство от предприятието са предложили същата цена, само че в евро. Превоз на покойник от 45 лв. става 30 евро, ковчегът от 100 лв. – 60 евро, дори дървеният кръст на гроба от досегашните 15 лв. вече ще е 10 евро.

ВАНЯ СИМЕОНОВА