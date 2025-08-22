Скрита сред булчински рокли: Заловиха българин за трафик на голямо количество марихуана в Италия

Голям удар срещу престъпна мрежа за наркотрафик в пристанището на Чивитавекия. Финансовата полиция, в сътрудничество с Агенция „Митници“, са предотвратили опит за внос на над 81 килограма марихуана, скрити сред булчински рокли и медикаменти, съобщи ANSA.

Дрогата е открита при рутинна митническа проверка на товар, пристигнал от Барселона. Било заявено, че в камиона, управляван от българин, се превозват само дрехи, медикаменти и фураж за животни. След щателна инспекция, в която ключова роля изиграва полицейското куче Лиана, са открити 68 пликчета с марихуана, умело скрити между легалните товари.

Общото количество на иззетата дрога е повече от 81 кг, а потенциалната ѝ продажна стойност на черния пазар възлиза на над 450 000 евро. Водачът на камиона е арестуван по подозрение в международен наркотрафик.

Разследването продължава като властите целят да установят точния произход на наркотиците, трасето на трафика им и възможните съучастници, организирали превоза, използвайки именно пристанището на Чивитавекия като ключов канал.





