Скриха електронна везна и наркотик в лозе край Гоце Делчев

На 15.12.2025 г., от криминалисти при РУ-Гоце Делчев е извършена проверка в местността „Керацата“, землище на гр. Гоце Делчев, където в изоставен лозов масив е открит полиетиленов плик, съдържащ електронна везна и около 59,5 грама суха тревиста маса, реагираща положително на марихуана. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

При извършена, на 15.12.2025 г. в с. Скрът, проверка на къща, обитавана от 29-годишен жител на селото, от полицейски служители на РУ-Петрич са намерени полиетиленови пликчета, съдържащи общо около 98 грама канабис. 29-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.