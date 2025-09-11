Скъсан водопровод оставя част от Перник и село Дивотино без вода

Поредна авария оставя част от Перник и село Дивотино без вода. Скъсан е водопровод на улица „Георги Мамарчев“ в квартал „Хумни дол“. Тази сутрин малко след 8 часа при изкопни работи от фирма „Хидрострой“ е прекъснаа тръба с диаметър 60 см. За да бъде отстранена аварията е спряна водата за кв. „Хумни дол“, кв.“ Димова махала“, кв. “Твърди ливади“, кв. “Рудничар“, кв. “Проучване“, кв. “Христо Ботев“ и с. Дивотино. Крановете ще останат сухи до отстраняването на аварията.“

Втара авария днес ще отстраняват от „ВиК“ в квартал „Църква“.При извършен обход вчера е установен силен теч в канализацията на кръстовището на ул. “Кюстендил“ и ул. “Вела Пеева“, който е причина за нарушеното водоснабдяване в района над бившия завод „Пектин“. Точното място на аварията трябва да се локализира с прослушвателна техника.

Заради смяна на спирателна арматура на подаващи топлопроводи е спряна и топлата вода в целия град днес и утре.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





