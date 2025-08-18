Скъсан колан е причинил смъртта на 8-годишното момче в Несебър 

Изглежда служителите на атракциона не са видели или по-скоро не са преценили, че е опасно да се използва

Скъсан колан на парашута на парасейлинга е причината за смъртта на 8-годишното момче от Разлог. Това стана ясно след като на Южния плаж в Несебър пристигнаха разследващи за оглед, предава flagman.bg. Те носеха със себе си ключовото веществено доказателство – протрития колан, който се е скъсал, докато невръстното дете е било във въздуха – на височина 40-50 м.

Имаше хипотеза, че причината може да е техническа неизправност в лодката. Поне тази версия разви Иван Георгиев – управител на Спасителната служба в Несебър. Оказа се обаче, че проблемът е в самите предпазни средства на парасейлинга. Изглежда служителите на атракциона не са видели или по-скоро не са преценили, че е опасно да се използва този колан и са го сложили на кръста на детенцето.

Уточняваме, че това е един вид седалка с дебели въжета, която минава през кръста и седалищната част на човека, който използва парашута.

Предполага се, че момчето е паднало с главата надолу и заради това не е имал никакви шансове да оцелее. То е било със спасителна жилетка и при други обстоятелства можеше да бъде спасено и да се размине само с травми.

Все още не е ясно защо изобщо майката е решила да се качва с детето на екстремната атракция и как е допусната. Цената за двама човека, която семейството е платило, е 160 лева. Преди излитане те са подписали декларация, че са запознати с опасностите, но това в никакъв случай не освобождава от отговорност изпълнителя на услугата. Това е причината МВР да арестува трима души – пряко отговорните за този инцидент.

Концесионерът на плажа гарантира, че ще предприеме всички мерки, за да помогне на разследването и да се установи истината. Тази услуга се предлага от външна фирма, която е надлежно регистрирана в Морска администрация и Министерството на туризма.





