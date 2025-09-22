СК по силов трибой“ Марек 13“ се представи успешно на 3- кръг от Републиканския шампионат по силов трибой в гр. Кърджали

СК по силов трибой“ Марек 13“ гр. Дупница се представи успешно на 3-кръг от Републиканския Шампионат по Силов Трибой в град Кърджали, който се проведе на 19 -21.09. 2025 г. “ На събитието взеха участие 19 клуба от страната със 150 участници. „ Нашият клуб СК“ Марек 13“ взе участие със 5 състезатели. При жените до 23 години, Виктория Иванова в категория 76 кг, спечели 1-во място с трибой 420 кг, като стана и първа на Шампион на Шампионите при жени до 23 год. При мъже до 18 години в категория 66 кг, Станимир Данчев със 380 кг трибой спечели 1-во място. При мъже до 23години в категория до 93 кг, Валентин Чивлиев се класира на 1-во място със 665 кг трибой, като стана и първи при шампион на шампионите при мъже до 23 години.

При мъжете Мишел Мартин в категория до 83 кг стана 2-ри със 675 кг трибой. Той взе и 2 място при Шампион на шампионите при мъжете. Кристиян Христов при мъжете в категория до 120кг взе 6 място със трибой 515 кг. 4-ти кръг от Републиканското първенство, който ще е само за Юноши и Младежи ще се проведе в град Дупница на 06-07.12.2025 г., сподели за вестник“ Струма“ старши- треньорът на СК“ Марек 13“ и секретар на Българската федерация по силов трибой Роберт Михайлов.

