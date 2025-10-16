Слаба далечна стрелба носи втора загуба на „Велбъжд“ в „Б“ група

Баскетболистите на „Велбъжд 2002“ загубиха и втория си мач след изкачването в Западната „Б“ група. Този път избраниците на наставника Боян Велинов паднаха от „Атлетико Витоша“ с 64:67 (11:18, 27:36, 51:55) в столичната зала „Триадица“. За разлика от поражението на старта от „Политехника Б“ (56:80) у дома, сега кюстендилци бяха доста по-равностойни, ала слабата далечна стрелба ги лиши от победата. Те вкараха едва 2 тройки от 21 опита. Близо половината опити (10) за 3 точки направи Марио Златков и улучи само веднъж. Павел Стоименов се отличи с дабъл-дабъл след 25 т. и 11 борби, Ангел Спиров реализира интересен дабъл-дабъл с 14 пункта и 10 откраднати топки. Отново на тима липсваха опитните Костадин Мандалски и Емилиян Георгиев, които са с основен принос промоцията на „Велбъжд“ в третия ни ешелон. Най-резултатен за домакините бе Божидар Пасков (33 т.), вкарал и 5 тройки от 11 опита, а Николай Стефанов се отчете с дабъл-дабъл (14 т., 10 б.). Следващият мач на кюстендилския отбор с „Мадгрикс“ в сряда от 19.30 ч. в зала „Триадица“ (Сф).

А. Спиров (вляво ) направи рядък дабъл-дабъл Б. Велинов е угрижен без двама от най-добрите си баскетболисти П. Стоименов дриблира към коша на домакините

“АТЛЕТИКО ВИТОША“: Пасков-33, П. Петров, Йоцев-2, Тодоров-1, Стефанов-14 (Зангов, Стойнев, Михайлов-13, Костов, Николов-4)

„ВЕЛБЪЖД 2002“: Спиров-14, Златков-5, Пет. Стоименов-9, Пав. Стоименов-25, Л. Димитров-4 (Владимиров, Милушев-1, Б. Иванов-2, Славов-4)

ИВАН ДИМИТРОВ