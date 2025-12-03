Слаби до средни геомагнитни бури на 4 и 5 декември, метеочувствителните и хронично болните хора може да изпитват дискомфорт

Слънчево изригване на 1 декември е причината за предстоящите слаби до средни геомагнитни бури. За това съобщават от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).

Снимка: NASA/SDO

Очаква се явленията да бъдат от степени Kp 5.67/ G1.7 Легенда за тези степени и тяхното описание можете да откриете по-надолу в статията.

Тази прогноза важи за територията на България и явленията може да предизвикат дискомфорт у метеочувствителните хора.

Според астрономическите данни, през последните дни върху Слънцето се забелязва най-голямото количество петна за цялата 2025 година. Това са части от слънчевата повърхност с по-ниска температура от останалите области. Астрономическата наука твърди, че вероятните причини за петната по Слънцето са значителни смущения в неговата магнитосфера.

Снимка: NASA/SDO

Появата на петна често се свързва и със слънчеви изригвания – предпоставка за образуването на геомагнитни бури.

Степени на геомагнитните бури

Kp индексът показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).

G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.

Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.

Кр 5 / G1 – Слаба геомагнитна буря. Има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици.

Кр 6 / G2 – Умерена (средна) буря. Въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.

Кр 7 / G3 – Силна буря! Влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.

Кр 8 / G4 – Много силна буря! Смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.

Кр 9 / G5 – Екстремна геомагнитна буря! Срив на електропреносната мрежа, комуникациите, орбиталните сателити, риск за живота на астронавтите в околоземна орбита и т.н.

Достоверна информация за геомагнитната обстановка предоставя Националния институт по геофизика, геодезия и география тук: http://www.geophys.bas.bg/