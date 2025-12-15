„Славата“ взе вратар, протеже на доайена Миро Митев, групата на ненужните набъбна на шестима

Вратар е първото зимно попълнение на гонещия промоция в професионалния футбол от квотата на ЮЗ Трета лига „Струмска слава“. Към състава на благоевградския спец Стефан Гошев се присъединява 23-годишният Александър Михайлов, който идва от „Миньор“ /Пк/, където търкаше пейката. Кариерата на близо двуметровия страж при мъжете стартира в родния „Кюстендил“, а оттам бе привлечен в ЦСКА 1948 през януари 2024 г., но още в първите дни от престоя си в Бистрица счупи крака си на тренировка и излезе за дълго от строя, след което се завърна за кратко под Хисарлъка, откъдето това лято се премести при чуковете. На Стадиона на мира обаче не му потръгна и логично се стигна до раздялата. „В Радомир ме привлече добрият колектив, прекрасната обстановка в отбора, коректното ръководство и професионалното отношение. Аз съм настроен да дам всичко от себе си за постигане на поставените цели“, мотивира избора си Михайлов, който като юноша беше част от школата на софийския „Септември“, след което по препоръка на доайена в работата с вратарите Мирослав Митев продължи развитието си в 19-ките на „Монтана“, има престой и в академията на „Славия“.

Същевременно броят на ненужните в тима на „Славата“ набъбна на шестима. Последният засега освободен играч е Виктор Стойков. Роденият през 2001 г. ляв бранител пристигна на ст. „Христо Радованов“ през февруари, преди това носеше екипа на „Ботев“ /Ихтиман/, „Миньор“, „Спортист“, „Монтана“ и „Кюстендил. Няколко дни по-рано бяха отпратени други четирима – Димитър Владимиров, Алекс Дамянов, Светослав Тасев и вратаря Симеон Симеонов. Към групата на напусналите по собствено желание се присъедини и Георги Марянов, който обяви края на кариерата си след края на есенния дял на първенството третия ешелон на Югозапада..

Статистиката сочи, че „Струмска слава“ е вторият най-резултатен отбор измежду 66-те тима в четирите аматьорски дивизии в България. През есента хората на Ст. Гошев вкараха 47 гола в 19 мача. С повече попадения е само лидерът на Югоизток „Несебър“ с 51 от 18 срещи. С актива на радомирци са още „Марица“ от ЮИ Трета лига и водачът на североизток „Септември“ (Тервел).

„Славата“ подновява тренировки след паузата на 12 януари. В шестте седмици на подготовка треньорският щаб е планирал 6 контролни срещи със съперници „Пирин“ (Благоевград), „Септември“ (Симитли), „Левски II“, ЦСКА II, „Пирин“ (Разлог) и „Септември II“ /София/. Първата проверка е насрочена за 23 януари. Местата и точните часове за провеждане на срещите ще зависят от метеорологичната обстановка.

