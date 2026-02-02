„Славата“ вкара 5 безответни гола на симитличани в Дрен

Футболистите на „Струмска слава“ победиха „Септември“ (Сим) с 5:0 в спаринга между двата третодивизионни тима в пернишкото с. Дрен. Повечето голове реализираха 2 от новите попълнения в тима на благоевградския наставник Стефан Гошев. Иначе първи мрежата опънаха символичните гости чрез Симеон Димитров-Симба в 5-ата мин., ала попадението във вратата на Йордан Димитров не бе зачетено, заради маркирана засада. Пристигналият през зимната пауза юноша на „Миньор“ (Пк) Кристиян Слишков откри в 10-та мин., когато засече центриране в пеналта пред Константин Бусаров. В 22-та мин. Деян Христов се разписа от фал, а 11 минути по-късно есенният топ стрелец на „Витоша“ (Б) прехвърли майсторски стража на септемврийци за 3:0. След почивката на терена се появиха множество резерви, но „Славата“ запази превъзходството си. В 47-та мин. шут на Даниел Начев рикушира в страничния стълб и спря зад гърба на Денис Николов – 4:0. Финалното изражение на резултата оформи Слишков в 57-та мин.

„Получи се отлична контрола, доволен съм от представянето на нашия тим. Рано е обаче за кардинални изводи. Съперникът също имаше възможности да отбележи. Базата в Дрен е много добра и можем пак да я използваме“, коментира Ст. Гошев. Следващият спаринг на избраниците му е с „Левски II” в сряда, а симитличани срещат „Германея“ (Сапарева баня) в събота.

„СТР. СЛАВА“: Й. Димитров, Савов, Стил. Николов, Митов, Адемов, Слишков, Начев, Войнов, Л. Тодоров, Аспарухов, Д. Христов (Ал. Михайлов, Мицаков, М. Костов, Г. Янев, Джоров, Ч. Христов, Стив. Николов, Г. Георгиев, Е. Петров, Митков).

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Косов, Й. Костов, Гръчки, Ласков, Великов, В. Янев, Траянов, Карадачки, Панчаревски, С. Димитров (Д. Николов, Попев, Ант. Бачев, В. Илиев, Н. Иванов, Шалев, Топузов, Пл. Петров).

ИВАН ДЕЛЧЕВ