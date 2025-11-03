„Славата“ дублира най-разгромната си победа с петица срещу „Пирин“ /ГД/, неврокопчани обявиха резултата за нереален

„Струмска слава“ дублира най-разгромната си победа за сезона с 5:0 срещу „Пирин“ /ГД/, с колкото отнесе в средата на август „Балкан“. От лагера на неврокопчани пък обявиха резултата за нереален, визирайки пропилените от тях голови положения. С две попадения и асистенция се отличи Дейвид Джоров, по веднъж вкараха Александър Аспарухов от дузпа, Даниел Начев и резервата Емилиан Петров. Гостите започнаха надъхано мача, но в средата на полувремето Джоров откри с шут извън наказателното поле. В 30-та мин. след двойно подаване с Аспарухов разликата удвои Начев, който в 54-та мин. върна жеста на съотборника си, като принуди стража Реджеп Моламустафа да го фаулира в пеналта и капитанът изпълни безупречно назначения наказателен удар. Малко по-рано изстрел на Любомир Тодоров разтресе напречната греда. След третия гол дойдоха и най-чистите ситуации пред вратата на радомирци. Илия Карапетров пропусна сам срещу Симеон Симеонов, а Христос Маркосян стреля от изгодна позиция встрани от целта. Почетно можеше да вкара появилият се на смяна Стефан Борисов, на когото мерникът също изневери. В 77-та мин. Джоров засече неспасяемо в мрежата центриране от фал на юношата Георги Николаев, който в последната минута изведе зад защитата друг младок, влязъл от пейката – Ем. Петров, за да се запише сред голмайсторите.

Дружеската прегръдка на голмайсторите Д. Начев и Д. Джоров /вторият и третият отдясно/ От двамата капитани се разписа само единият Влезлият на смяна Ем. Петров заби петия пирон в „ковчега“ на неврокопчани

В събота хората на Стефан Гошев гостуват на коравия отбор на „Банско“, докато съставът на Радослав Джугданов приемае „Балкан“ в поредния отчаян опит да отлепи ютията от дъното на класирането, където вече държи червения фенер вместо новака „Германея“.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Симеонов, Савов, Мариянов, Митов, Стойков (Мицаков), Г. Янев (М. Костов), М. Войнов (Николаев), Джоров, Л. Тодоров (Ч. Христов), Начев (Е. Петров), Аспарухов.

„ПИРИН“ /ГД/: Моламустафа, А. Маркосян, Камбуров, Макриев, Белянов, Грозданов, Странджев, Карапетров, П. Головодов, Хр. Маркосян, Шишков. Резерви: Борисов, Либяховски, Шиндов, Пачеджиев, Качаков, Томов, Гръчки-вр.

СТОЙЧО СТОИЦОВ