„Славата“ завърши спарингите с победна визита в София

Футболистите на „Струмска слава“ победиха втория тим на „Септември“ (Сф) с 1:0 в София вчера в последната си зимна контрола. Гостите от Радомир превъзхождаха през по-голямата част от мача, но пропуснаха добри възможности да спечелят с повече. Резултата откри юношата на „Пирин“ Любомир Тодоров, който се разписа с диагонален изстрел по тревата в наказателното поле на домакините. Близо до удвояване на преднината бяха Деян Христов, Кристиян Слишков, капитанът Александър Аспарухов и Дейвид Джоров. „Получи се добра, полезна и коректна контрола. Имаше необходимата динамика в играта, доволен съм от момчетата, направихме сполучлив финал на зимната подготовка“, каментира благоевградският наставник на „Славата“ Стефан Гошев. Неговите избраници участваха в 5 спаринга. Започнаха годината с 1:1 срещу „Вихрен“, после надиграха „Септември“ (Сим) с 5:0, паднаха от „Левски II” с 1:2 и получиха 6 безответни гола от ЦСКА II, преди да финишират с чистия успех на изкуствения терен на 57-мо училище в столицата. Първото официално изпитание на радомирци в Югозападната Трета лига е с „Балкан“ на 21 февруари (събота) в Ботевград. Междувременно клубът одобри юношата на „Миньор“ (Пк) Стивън Манолов и ще разчита на него в предстоящата битка за връщане сред професионалистите.

„СТР. СЛАВА“: Й. Димитров, Савов, Костов, Ст. Николов, Мицаков, Слишков, Войнов, Аспарухов, Л. Тодоров, Начев, Д. Христов (Михайлов, Адемов, Янев, Ч. Христов, Петров, Митков, Манолов, Джоров, Митов).

ИВАН ДЕЛЧЕВ