„Славата“ направи топ трансфер с ексорлето Ст. Николов, прати свой играч на проби в Германия

Гонещият бързо завръщане в професионалния футбол „Струмска слава“ направи топ трансфер тази зима с привличането на универсалния защитник Стилиян Николов. 34-годишният бивш футболист на „Пирин“ /Бл/, който за последно игра за кюстендилските сини в продължение на сезон и половина, дотук в кариерата си навъртя солиден брой мачове в Първа и Втора лига – 325, в съотношение 145:180. Освен екипа с орлето е носил фланелката и на „Чавдар“ (Етрополе), „Любимец“, „Септември“ (София), „Берое“, „Монтана“ и „Добруджа“. „Идвам в клуб за който наблюденията ми са, че се работи добре, освен това съм работил и със старши треньора Стефан Гошев и знам какви са неговите изисквания. Вярвам, че може да се надгради. Всички трябва да го вярваме и да работим сериозно в тази насока. Само заедно можем да вървим нагоре!“, бяха първите думи на ветерана при представянето му на стадион „Христо Радованов“.

Капитанът Ал. Аспарухов поведе колоната за встъпителната сбирка

Звездното подкрепление Ст. Николов /третият отдясно на преден план/



Благоевградският предводител на „Славата“ имаше комфорта на старта на подготовката да разполага с всичките набелязани играчи в зимната селекция. Редом до Ст. Николов на линия още за първата следваканционна сбирка бяха Ахмед Ахмедов-Пато, който също идва от града под Хисарлъка, Кристиян Слишков от „Спортист“ /Своге/, вратарят Александър Михайлов от „Миньор“ /Пк/ и неостаряващият голаджия Деян Христов от разформирования „Витоша“. От есенния състав липсваше Николай Арахангелов, който замина на проби в германския „Гройтер Фюрт“. На водосвета, отслужен от отец Александър, дойдоха кметът на Радомир Кирил Стоев, изпълнителният директор на клуба Кирил Николов, по-известен като Киро Змейо, и членът на УС Ники Иванов.

Ст. Гошев /вляво/ се радва на комфорта да разполага с всички нови попълнения от първия ден

Кметът К. Стоев и клубният шеф К. Николов /сн. 4/ присъстваха на водосвета, отслужен от отец Александър /сн. 5/



Първата планирана контрола на хората на Ст. Гошев е тази събота от 11.00 ч. в Сандански срещу профитата от „Вихрен“. Следват два петъчни спаринга – на 23 януари с благоевградските орлета и седмица по-късно със „Септември“ /Симитли/. Серията февруарски проверки преди подновяването на първенството в ЮЗ Трета лига са срещу вторите отбори на „Левски“ /4.02/ и на ЦСКА /7.02/, „Пирин“ Рз /10.02/ и дубъла на столичния „Септември“ /13.02/. Терените и началните часове ще се уточняват допълнително.

СТОЙЧО СТОИЦОВ