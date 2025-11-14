„Славата“ на финал за купата на АФЛ с бой по войводите

С бой по войводите от Панагюрище претендентът за промоция в професионалния футбол „Струмска слава“ стигна до финала, който ще излъчи представителя на Югозапада във Файнъл фор за купата на Аматьорската лига срещу първенците в останалите три зони. Хората на Стефан Гошев отстраниха с 2:0 „Оборище“ в прелюдията на сблъсъка между двата отбора за първенство след по-малко от три седмици отново на стадион „Христо Радованов“. Старшията на радомирци Стефан Гошев заложи на микс от титуляри и играчи, получаващи по-малко минути на терена през сезона, което изравни съотношението на силите до почивката. Малкото опасности пред вратите бяха предотвратени от сполучливите намеси на стража на домакините Йордан Димитров и колегата му отсреща Мартин Станчев. Най-чистата ситуация за гол се откри в края на полувремето пред Петко Петков от гостите, но бившето орле под рамката отрази удара на нападателя. Веднага след антракта „Славата“ вдигна оборотите и след тройна комбинация поведе в 54-та мин., когато капитанът Александър Аспарухов елиминира защитата с подаване към влезлия на смяна Милен Войнов, който центрира за връхлитащия Дейвид Джоров, за да открие резултата с глава. Панагюрци отвърнаха с шут от упор на Мартин Вълчинов и пак вратарят Димитров показа класа. Интригата окончателно уби в 86-та мин. Ал. Аспарухов, който бе фаулиран в пеналта от М. Станчев и изпълни безупречно отсъдената дузпа.

Последното препятствие пред „Струмска слава“ по пътя към топ 4 на турнира е победителят от другия полуфинал „Ботев“ /Ихт/. На дневен ред този уикенд обаче е шампионатната визита в Радомир на „Пирин“ /Рз/, докато от сгъстения игрови цикъл на „Оборище“ може да се възползва затъналият „Германея“.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Осман (Савов), М. Костов, Д. Митов, Стойков (Мицаков), Арахангелов (Мариянов), Г. Янев (М. Войнов), Ч. Христов (Л. Тодоров), Джоров, Начев, Аспарухов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ