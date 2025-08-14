„Славата“ обяви вход свободен за феновете през целия сезон, талантите от школата дублират първия отбор с успешен уикенд

Изпадналият от професионалния футбол „Струмска слава“ обяви вход свободен за феновете си през целия сезон в Югозападната Трета лига, а срещу жеста очаква масова подкрепа от трибуните в изпълнение на целта скоростно измъкване от аматьорската джунгла. Хората на благоевградския спец Стефан Гошев направиха летящ старт в кампанията с пълен точков актив от двете поредни гостувания в Сапарева баня на „Германея“ /3:2/ и в Панагюрище на „Оборище“ /1:0/. За встъпителното домакинство тази събота в Радомир пристига коравият тим на „Балкан“, който също не познава вкуса на загубата след победата при визитата в Разлог /1:0/ и равенството в Ботевград /1:1/ срещу новака в групата от градчето с най-горещия гейзер в Европа.

„Ела на стадион „Христо Радованов“ и подкрепи момчетата на Стефан Гошев“, гласи посланието на клуба към местните ултраси.

Мъжете на „Славата“ и децата от ДЮШ с летящ старт на сезона

„Славата“ се похвали и с пореден успешен уикенд на различните гарнитури от детско-юношеската школа. „Всеки отбор показа, че когато играеш със сърце, тренираш сериозно, резултатите и усмивките са гарантирани! Набор 2012: Първи стъпки като новоокомплектован състав в първата си контрола в подготвителния период срещу Академия Металург. Въпреки резултата децата оставиха на терена страхотни отигравания, борбеност и желание за победа. Това е само началото! Набор 2015: Убедителна победа над Академия Металург (2014/2015)! Красиви комбинации, бързи атаки и много голове – истинска наслада за окото на публиката! Набор 2016: Силен и тактически зрял мач срещу ФК Перник! Момчетата показаха, че отборната игра и дисциплината носят победи – и този път напълно заслужена! Набор 2017: Поредна победа във формат футбол 5 този път срещу отбора на Академия Данчеви! Малките таланти отново доказаха, че бъдещето на клуба е в добри ръце – бързи, технични и устремени към победата! Благодарим на всички деца за труда, на треньорския колектив за добре свършената работа, отдадеността и любовта към играта! Благодарим на отборите за коректната игра. Благодарим и на родителите за подкрепата от трибуните – вие сте част от нашия успех!“, написаха в интернет страницата на радомирската ДЮШ.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





