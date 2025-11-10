„Славата“ оцеля на  „Свети Петър“ с късен гол

„Банско“ падна с 1:2 от гонещия промоция „Струмска слава“ на тежкия терен на стадион „Свети Петър“ и видя края на серията от пет мача без загуба. В началните минути домакините подложиха радомирци на натиск, но ударите на ветерана Владислав Златинов и Лазар Еринин не затрудниха особено вратаря Симеон Симеонов. Момчетата на Стефан Гошев отвърнаха в 15-та мин., когато Александър Аспарухов финтира стража Абди Абдиков и стреля с пета към опразнената врата, но топката заседна в локва и притичалият Костадин Слаев изби. Гостите поведоха в 18-та мин. след центриране на втора греда на Любомир Тодоров и Девид Джоров засече кълбото в мрежата. В средата на полувремето Абдиков отрази опасен шут на Тодоров. Скоро след това Еринин пропусна добра възможност за изравняване, но в 28-та мин. се поправи и възстанови статуквото. В 32-та мин. Милен Войнов разтресе страничната греда.

През втората част двата отбора продължиха здравата битка, но вратарите бяха на ниво. Абдиков отрази удари на Георги Марянов и Миктор Стойков, а Симеонов отчая Ибрахим Шериф и Георги Фикийт, за да се стигне до 84-та мин., в която победно се разписа капитанът на „Славата“ Ал. Аспарухов.

Ексорлето Л. Тодоров /с №9 на сн. 1/ асистира за първия гол, а капитанът Ал. Аспарухов вкара победния

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров (75-Дамбов), Лечов, Йовчев, Слаев, Л. Христов, Р. Иванов, Александров (65-Шериф), Златинов (70-Фикийн), Еринин, Чолев.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Симеонов, Марянов, Мицаков, Костов, Савов, Джоров (Стойков), Войнов, Г. Янев (Арахангелов), Л. Тодоров (Ч. Христов), Аспарухов, Начев (Митов).

ВАСИЛ БОРИСОВ