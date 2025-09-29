„Славата“ оцеля срещу „Героя“ с късен обрат от 0:2 за 2:2 в добавеното време

Доскорошният лидер в Югозападната Трета лига „Струмска слава“ падна чак до четвъртата позиция, след като взе само точка на гости на „Сливнишки герой“. Хората на Стефан Гошев бяха на път да загубят мача, но оцеляха с късен обрат от 0:2 за 2:2 в добавеното време благодарение головете на обичайните заподозрени напоследък Александър Аспарухов и Дейвид Джоров, които се разписаха и три дни по-рано за 4:1 в турнира за купата на Аматьорската футболна лига срещу „Черноромец“ /Ноевци/.

Надлъгването с „Героя“ продължи през цялото първо полувреме. В 11-та мин. Денислав Мицаков стреля по диагонала над рамката. После вратарят Йордан Димитров отрази мощен шут от предверието на наказателното поле на Мартин Иванов. Добра реакция показа отсреща и Мартин Цветанов, който спаси удар от упор на Джоров. До почивката двата отбора се размениха по няколко неточни изстрела, за да започне драмата в началото на втората част. В 49-та мин. Георги Илиев прати топката в мрежата, след като изпревари стража на „Славата“ и го прехвърли. Час след началото разликата удвои юношата на „Левски“ Стефан Аличков.

В заключителните трийсетина минути радомирци тръгнаха ва банк напред и отвориха празни пространства за контрите на сливничани, които бяха на косъм от това да вкарат и трети гол, но орлето под рамката на гостите демонстрира рефлекс при далечния шут на капитана Йордан Тодоров. Защитник на домакините пък изби удар с глава на резервата Чавдар Христов. В момента, в който двубоят влизаше в продълженията, елитният рефер Венцислав Митрев отсъди фал на границата на пеналта, откъдето Ал. Аспарухов порази мрежата с поразяващия си десен крак. Броени секунди пред арбитърът да надуе свирката, голмайсторът с елегантен пас намери Д. Джоров и лятното попълнение хвърли в отчаяние противниците, които невярващи се натръшкаха по терена.

Усмивките на радомирската скамейка угаснаха в хода на мача, за да се върнат по лицата на гостите след щастливия обрат /сн. 2 и 3/ сн.3 Героите за „Струмска слава“ Ал. Аспарухов /вторият отдясно на сн. 4/ и Д. Джоров /вдясно на сн. 5/ сн.5 Елитният рефер В. Митрев изведе двата отбора на отлично подготвения терен в Сливница

„СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ“: Цветанов, Данчев, Карагьозов /89-Йовчев/, Г. Илиев, Радков /77-Цв. Тодоров/, Д. Димитров /89-Василев/, Й. Тодоров /77-В. Николов/, Мечикян, Аличков, М. Иванов /66-Добчев/, Бонев.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Мариянов, Стойков /59-Ч. Христов/, Мицаков, Митов, Джоров, М. Войнов, Арахангелов, Аспарухов, Савов, Л. Тодоров.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





