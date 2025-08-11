„Славата“ пак се забърка в драма срещу 10 войводи, противников играч приложи каратистки прийом с удар в главата

Устременият към скоростно завръщане в професионалния футбол „Струмска слава“ се забърка в драма и във втората си поредна визита на старта на първенството в ЮЗ Трета лига, която спечели с минимална разлика 1:0 срещу 10 от „Оборище“. Седмица по-рано хората на благоевградския спец Стефан Гошев оцеляха с 3:2 срещу новака „Германея“ в Сапарева баня, където им се наложи на два пъти да наваксват изоставането си в резултата. На стадион „Орчо Войвода“ гостите цяло второ полувреме играха с човек повече. В продължението на първата част реферът с елитен статут от миналия сезон Стоян Арсов изгони с директен червен картон Владислав Иванов, който изпробва с каратистки прийом здравината на главата на Димитър Савов, а численото преимущество бе оползотворено скоро след почивката. В 52-та мин. Денислав Мицаков проби до самата аутлиния и центрира в пеналта, където защитник направи несръчен опит да изчисти топката, за да последва кинжалният удар на лятното попълнение Чавдар Христов, който не остави шансове за доскорошния страж на радомирци Мартин Станчев. В горещия следобед по-добре влязоха в двубоя домакините, които не поведоха само заради героичното двойно спасяване на вратаря Йордан Димитров в 26-та мин. В отсрещното поле пък Любомир Тодоров и капитанът Александър Аспарухов стреляха покрай целта. На почивката треньорът на „Славата“ прибягна до две смени, едната от които се оказа печелившата. Впоследствие обаче голмайсторът отново се върна на пейката, най-вероятно заради получена травма. Дебютни минути получи Деян Осман, а с няколко прецизни извеждащи подавания се отличи привлеченият от ЦСКА 1948 ексфутболист на „Пирин“ /Рз/ Милен Войнов, който в края на мача пропусна отлична възможност да се разпише.

„ОБОРИЩЕ“: Станчев, Славчев, Сиромахов, Сандов /70-Зарков/, Вълчинов, Атанасов /46-М. Георгиев/, Вл. Иванов, Б. Христов, Стефанов /86-Люцканов/, Кременлиев, Рангелов /62-Валериев/.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Мицаков, Д. Митов, Мариянов (46-Осман), Стойков (46-Ч. Христов, 86-Д. Владимиров), М. Костов, Джоров (68-Г. Янев), Савов, Л. Тодоров (74-Дамянов), М. Войнов, Ал. Аспарухов.

