„Славата“ посрещна новата година с попълнение от професионалния футбол с над 300 мача за чуковете и лъскаво возило за талантите от школата

Обновяването на гонещия бързо завръщане във Втора лига „Струмска слава“ продължава с пълна пара. Поредното зимно попълнение е крилото Кристиян Слишков от „Спортист“ /Своге/, с 13 официални мача за шоколадите във всички турнири през есента. 26-годишното острие е юноша на „Миньор“, като за чуковете има над 300 двубоя, почти половината от тях в професионалния футбол. Добре познат е на стадион „Христо Радованов“, където пристигна под наем през пролетта на сезон 2021/2022. „В Радомир ме привлече това, че клубът е коректен и идвам на познато място. Колективът е добър, с голяма част от момчетата се познаваме, а и съм играл с доста от тях“, мотивира решението си Слишков, който се присъединява към триото подкрепления, одобрени от наставника Стефан Гошев още в средата на миналия месец. Крак повлече вратарят на жълто-черните от Перник Александър Михайлов. Последва го 32-годишният ляв бек Ахмед Адемов-Пато, който за втори път облича екипа на „Славата“ след престой в „Кюстендил“. Перлата дотук в селекцията е голаджията Деян Христов от разформирования „Витоша“, който в края на февруари навършва 43 г., но продължава да къса противниковите мрежи и е сред водещите стрелци в ЮЗ Трета лига през последните няколко сезона.

Четвъртият одобрен за пролетната кампания Кр. Слишков Талантите от школата се израдваха на новата придобивка

Добра новина донесе новата година и за децата от школата на „Струмска слава“, които получиха дарение лъскав 20-местен бус, с който ще могат да пътуват комфортно за мачовете си. Броят на талантите в академията достигна кота 130, което я нарежда сред най-многолюдните в региона. Церемонията по предаването на мечтаното возило на бъдещите му ползватели уважиха кметът Кирил Стоев и представител на фирмата спомоществувател. „Такава придобивка детско-юношеската школа на „Струмска слава“ не е получавала. Това е огромна радост за децата и силна мотивация за тях“, отбеляза президентът на клуба Кирил Николов, известен във футболните среди с прякора Киро Змейо.

СТОЙЧО СТОИЦОВ