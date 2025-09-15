„Славата“ прегази столичен дубъл с хеттрик на Ал. Аспарухов и се върна на върха в третия ешелон

„Струмска слава“ победи „Септември II” (Сф) с 4:1 в Радомир и се върна на върха в Югозападната Трета лига. Хеттрик за успеха реализира капитанът на домакините Александър Аспарухов. Футболистите на благоевградския наставник Стефан Гошев натиснаха в началото, ала младият отбор на столичния дубъл не допусна ранен гол. Юношата на орлетата Любомир Тодоров стреля от дъгата на наказателното поле, но над вратата. По-късно и Чавдар Христов шутира опасно след подаване на Аспарухов. В 42-та мин. Ч. Христов бе фаулиран, а с изпълнението на прекия свободен удар се нагърби капитанът на радомирци. Той затрудни Кристиан Петров, който изби в корнер. Гостите не успяха да се ориентират добре след ъгловия удар, а от лошото изчистване се възползва Денислав Мицаков, който върна в наказателното поле. Там Ч. Христов отклони към непокрития Аспарухов, чийто шут матира Кр. Петров – 1:0. „Славата“ започна нахъсано и втората част, а Алекс Дамянов за малко да удвои преднината. В 54-та мин. центриране в пеналта бе подценено от защитник на гостите, който игра с ръка, а главният съдия Стоян Арсов свири дузпа. От бялата точка Аспарухов с премерен удар покачи на 2:0. Софиянци намалиха с далечен изстрел на Никола Ангелов, при който се получи коварен рикошет, хванал в крачка Йордан Димитров. Домакините реагираха бързо, Димитър Савов намери с разсичащ пас Ч. Христов, нападателят овладя и очи в очи с вратаря продължи с хладнокръвен финт и направи 3:1. В 83-та мин. Аспарухов пресира бранител в центъра, отне топката и се откъсна от централната зона, след което с лекота опъна мрежата за 4:1. В сряда избраниците на Ст. Гошев гостуват на преследвача „Кюстендил“.

“СТР. СЛАВА“: Й. Димитров, Г. Иванов, Мицаков, Митов, Савов, Аспарухов, Арахангелов, Ч. Христов, Войнов, Дамянов, Тодоров (резерви: Симеонов-вр., Дерлипански-вр., Тасев, Ем. Петров, Джоров, Стойков, Осман).

„СЕПТЕМВРИ II”: Кр. Петров, Дудоленски, Лалкински, Г. Александров, Д. Иванов, Добревски, Цеков, Ахмед, Ангелов, Пейчев (резерви: Вълков-вр., Й. Христов, Кастрев, К. Иванов, Нурикян, Щилянов, Славчев, Андреев).

