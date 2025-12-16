„Славата“ прогони седми футболист, връща го на авиаторите

Вторият в ЮЗ Трета лига „Струмска слава“ продължава чистката в състава си, след като през есента изостана на 4 т. от лидера „Рилски спортист“ в битката за промоция. Деян Осман стана седмият футболист, който е отпратен от благоевградския наставник Стефан Гошев. Наемът на полузащитника в Радомир беше прекратен и 17-годишният тийнейджър трябва да се върне при авиаторите от ЦСКА 1948, откъдето го пратиха през лятото да се обиграва в аматьорската група. Преди младока в графата ненужни попаднаха Димитър Владимиров, Алекс Дамянов, вратарят Симеон Симеонов, Виктор Стойков и Светослав Тасев, а Георги Марянов реши да окачи бутонките на пирона. Засега зимната селекция е ограничена само до кюстендилския страж Александър Михайлов, който идва от „Миньор“ в опит да реанимира кариерата си след тежката контузия отпреди почти 2 г. Той ще се бори за място под рамката с юношата на орлетата Йордан Димитров.

Водачът „Р. спортист“ дублира деня за начало на подготовката, обявен от „Славата“ – 12 януари., както и броя на контролите – 6, едната от които под условие. Скиорите стартират игровите тестове на 24 януари срещу столичния „Национал“, след седмица пък се изправят срещу третия тим на ЦСКА. За 4 февруари е насрочен спаринг с дубъла на „Славия“, три дни по-късно е сверката на часовника с единствения съперник от професионалния футбол „Хебър“. Свободната дата е 11 февруари, а за край на серията проверки изборът пада върху „Оборище“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ