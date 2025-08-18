“Славата“ се завърна вкъщи с петица срещу ботевградчани, оглави еднолично таблицата с 3 от 3

Изпадналият в аматьорската група „Струмска слава“ се завърна вкъщи след двете поредни визити на старта на кампанията с разгромно 5:0 срещу „Балкан“ и след издънката на бистришките тигри в Разлог оглави еднолично класирането с 3 от 3 победи. С два гола от статични положения и две асистенции се отличи капитанът Александър Аспарухов. Дебютното си попадение за мъжкия състав вкара Емилиян Петров, който веднъж нацели и гредата. Денислав Мицаков откри голеадата в 12-та мин. след центриране на Аспарухов, който удвои в 25-та мин. от фал и придаде класическо изражение на резултата преди почивката с точно изпълнена дузпа, отсъдена от благоевградския рефер Геро Писков за нарушение в пеналта срещу Димитър Владимиров. Ботевградчани започнаха по-активно второто полувреме, но вратарят Йордан Димитров спря устрема им с отлично спасяване. Радомирци обаче използваха разредените пространства в противниковата половина и държаха под напрежение защитата и стража Стоименов. В 65-та мин. Милен Войнов открадна топката в средата на терена и я препрати към Аспарухов, който напредна и отправи успоредно подаване в наказателното поле. Там Чавдар Христов пропусна кълбото, за да попадне на крака на Д. Владимиров, който простреля мрежата с премерен удар. Ем. Петров пък се разписа след хубав пас на Виктор Стойков. Предстоящото гостуване в Самоков на „Рилски спортист“ се явява Рубикон за хората на Стефан Гошев в подкрепа на амбициите им за скоростно завръщане във Втора лига.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Мицаков, Мариянов (Св. Тасев), М. Костов, Стойков, Г. Янев (Дамянов), Джоров (Осман), Д. Владимиров, Л. Тодоров (Ч. Христов), Мил. Войнов (Ем. Петров), Аспарухов.

„БАЛКАН“: Стоименов, Метанов, Мар. Войнов, Семерджиев, Белмустаков, Пасалидис, Ст. Славков, Бонев, Петков, Стефчов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





