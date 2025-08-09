“Славата“ се подсили за „Орчо войвода“ с халф, школуван в „Лудогорец“

„Струмска слава“ се подсили с полузащитника Деян Осман преди днешното гостуване на „Оборище“ от втория кръг на Югозападната Трета лига. Роденият през 2008 г. футболист дойде на стадион „Христо Радованов“ във вторник и остави отлични първи впечатления у старши треньора на радомирци Стефан Гошев. Това му осигури картотека и попадане в групата за мача на „Орчо войвода“. Тийнейджърът е юноша на „Левски Раковски“ (Сф), в продължение на 2 г. натрупа опит в школата на „Лудогорец“ като част от елитните 17-ки на разградчани, а за последно носеше екипа на третия тим на ЦСКА 1948, който бе разформирован в края на миналия сезон. Привличането на Д. Осман дава повече опции на „Славата“ в халфовата линия, където бяха допуснати някои неточности при изстраданата победа с 3:2 над новака „Германея“ в Сапарева баня. Иначе Ст. Гошев няма проблеми с контузени и наказани състезатели преди визитата в Панагюрище. Благоевградският специалист дори трябва да остави извън групата някои от състезателите с по-малко опит. Настоящият съперник на радомирци влезе в първенството със самочувствието на трети от миналата кампания, ала падна с 2:3 от „Сливнишки герой“ в Сливница и втора поредна издънка няма да бъде приета добре от панагюрските запалянковци.

Ст. Гошев разполага с дълга резервна скамейка за мача в Панагюрище

Деян Осман

ИВАН ДЕЛЧЕВ





