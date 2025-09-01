„Славата“ се подсили срещу тигрите с юноша на „Левски“, в дебюта му абдикира от лидерската позиция в четириголов трилър с двама изгонени

Досегашният водач в ЮЗ Трета лига „Струмска слава“ сдаде лидерската позиция на „Рилски спортист“ след домашното равенство 2:2 с „Витоша“. На хората на Стефан Гошев не помогна и хвърлянето в боя веднага след почивката на юношата на „Левски“ Даниел Начев, привлечен в навечерието на двубоя срещу тигрите. Дългокосият офанзивен халф игра за последно в „Спартак“ /Вн/, за който записа общо 75 мача с 11 гола и толкова асистенции на ниво Първа и Втора лига. За жалост контузия и последваща неуспешна операция държаха острието повече от година далеч от терените. В началото на лятото се присъедини към състава на „Фратрия“, но в крайна сметка реши да реанимира кариерата си на стадион „Христо Радованов“ в Радомир. Почти 22-годишният Начев минаваше за един от големите таланти на „Герена“, беше капитан на формациите U17 и U19 в академията на родния си клуб, има 8 двубоя с 3 попадения за юношеския национален отбор до 17 г.

С двойно спасяване в хода на първото полувреме стражът Йордан Димитров задържаше двете нули срещу бистричани, преди другото орле в състава на домакините Любомир Тодоров с майсторски прехвърлящ удар да препарира Валентин Галев в 40-та мин. В началото на второто полувреме обаче гостите набързо сториха обрата с точния мерник на двама от ветераните си. Влезлият в Христовата възраст Румен Гьонов изравни в 52-та мин., а след още седем 42-годишният Деян Христов се озова непокрит в наказателното поле и се възползва от подаръка на защитниците. Печелившият ход от пейката на радомирци се оказа Дейвид Джоров, който в 69-та мин. върна домакинските надежди при поредната изсипана топка в пеналта, предизвикала суматоха сред бранителите на „Витоша“. В напъните да оставят всички точки за себе си обаче футболистите на „Струмска слава“ забравиха за отбраната и само рефлексът на Й. Димитров предотврати трето попадение в мрежата му. В продължението на мача нервите взеха връх и реферът Васимир Ел-Хатиб изгони по един играч от двата отбора – резервите Чавдар Христов и Вилиян Спасов.

Детронираният лидер влиза в цикъл събота-сряда-събота със срещата вдруги ден от турнира за купата на Аматьорската футболна лига срещу участника в пернишката областна група „Металург“ на игрището в квартал „Изток“ в миньорския център и шампионатната визита на усремения към върха „Костинбрад“.

Дългокосият Д. Начев дебютира за тима от Радомир Резервата Д. Джоров /в средата/ донесе точката Изрусеният Ч. Христов отиде преждевременно под душа

„СТРУМСКА СЛАВА“ Й. Димитров, Дамянов /Д. Начев/, Стойков /Джоров/, Митов, Марянов, Савов /Ч. Христов/, М. Костов, Янев /Св Тасев/, Аспарухов, Войнов, Л. Тодоров.

„ВИТОША“: Галев, Атанасов, Янакиев, Гьонов, М. Иванов, Паскалев, Р. Илиев, Ст. Петров, Вачев, Д. Христов, Зимбилев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





