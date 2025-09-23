„Славата“ се разходи по ръба на бръснача срещу младите слависти

„Струмска слава“ се върна в играта за първото място, но се разходи по ръба на бръснача за 3:2 срещу младите слависти. Гостите излязоха настроени за битка и в 30-та мин. поляха със студен душ трибуните с гола на Николай Миков. Хората на Стефан Гошев осъществиха обрата още до почивката. В 35-та мин. Дейвид Джоров нахлу в пеналта и преодоля вратаря Донков с шут в далечния ъгъл. Минута преди антракта капитанът Александър Аспарухов се възползва от находчив пас на Николай Арахангелов и изведе своите напред. Асът на „Славата“ вдигна разликата в 64-та мин. след асистенция на Денислав Мицаков, който с прецизно подаване задължи съотборника си да вкара. Два големи пропуска на резерви лишиха домакините от още по-убедителен аванс. Първо Любомир Тодоров не успя да излъже противниковия страж с изстрел по диагонала, а малко преди изтичане на редовните 90 юношата на клуба Емилиан Петров изскочи срещу Донков и го финтира, но защитник изчисти от голлинията удара към опразнената врата. В продължението на двубоя Цанко Генов се разписа с шут в далечния ъгъл, но за радост на радомирци последният съдийски сигнал сложи край на напрежението от евентуален хикс.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Савов (76-Ем. Петров), Митов, Мариянов, Стойков, Арахангелов (69-Л. Тодоров), М. Войнов (88-Осман), Мицаков, Джоров (88-Св. Тасев), Ч. Христов (46-М. Костов), Аспарухов.

„СЛАВИЯ II”: Донков, Д. Иванов /85-Станоев/, Колев, Ценов, Чан, Г. Шопов, Желев /62-Йорданов/, Миков, Г. Генов /71-Манолов/, Попов /62-Ц. Генов/, Л. Костов /46-Драганов/.

