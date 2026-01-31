Слагат край на безразборното паркиране в Дупница

* Кметски екип и Общински съвет обединяват усилия в борбата си срещу ежедневната практика шофьорите да оставят колите си по тротоарите и зелените площи * Каквото било – било, оттук нататък положението ще бъде различно, ще спрем това само със санкции, категоричен е шефът на местния парламент Костадин Костадинов *



Ще бъде ли сложен най-накрая ред на паркирането в Дупница, вече години наред се питат местните жители. С всяка изминала година проблемът става все по-сериозен, особено в централната градска част. В делничните дни е почти невъзможно да бъде намерено свободно паркомясто както в „синята зона“, така и в близките до площад „Свобода“ улици, където не се заплаща таксата от 1 лев (0,51 евро). Това принуждава много от дупничаните, работещи в центъра, да оставят автомобилите си върху тротоарите и пред домовете на техните съграждани, живеещи наоколо. В ежедневие се е превърнало и паркирането в зелените площи и градинките, а преминаването на пешеходците, майките с колички и трудноподвижните хора е все по-невъзможно.

„Хората в Дупница трябва да се подготвят, че каквото е било – било е. Оттук нататък положението ще бъде различно и никой няма да паркира по тротоарите в този град. Нашите съграждани ще имат няколко месеца, в които да предприемат необходимите мерки. Съгласувал съм го с кмета, имаме амбицията да направим една много широка обществена кампания по темата. Ще се допитаме до хората за мнението им. В големите градове у нас и в Европа се правят еднопосочни улици. Лично според мен много такива еднопосочни улици могат да бъдат обособени и в Дупница, за да може да се спира в едната лента, защото колите са много. Но да се спира на тротоара – това ще бъде прекратено. Трябва да бъде изготвена нова наредба, ще ползваме и консултанти. Ще спрем това само със санкции. Ще направим това, което е направено във всички други общини, няма да измислим нищо ново. Ще има хора, които ще вървят с таблети. И когато си спрял на тротоара, просто ще бъдеш санкциониран – днес, утре, след два часа…“, категоричен е председателят на местния парламент Костадин Костадинов.

Той вече е възложил важна задача на Комисията по териториално устройство, общинска собственост, транспорт, строителство, земеделие, екология, жилищна политика, обществен ред и сигурност, безопасност на движението и защита на населението към Общинския съвет. Целта е да бъде изготвена именно новата схема за паркиране, която да разреши един от най-наболелите проблеми в Дупница през последните години.

Комисията ще има свое извънредно заседание през следващата седмица, когато ще бъде направен анализ на настоящата проблемна ситуация. След това общинските съветници, членуващи в нея, ще изготвят проект за нова наредба, която да бъде подложена на обсъждане и гласуване в местния парламент.

Не е забравена и идеята „синята зона” в града да бъде разширена. В началото на мандата си кметът Първан Дангов обяви намерението си в района на кооперативния пазар да се въведе платено паркиране. Идеята е обособените паркоместа в района града да попаднат в обхвата на „синята зона“ и така да бъде туширано напрежението в този район.

Както вече сме писали, в сряда и събота, когато са пазарните дни, стават задръствания, а нерядко за паркоместата се стига до скандали. В тези дни в града идват производители от цяла Югозападна България, които още от рано сутринта оставят автомобилите и бусовете си пред блоковете на намиращия се в непосредствена близост жк „Дупница“. Така живеещите в блоковете наоколо не могат да паркират колите пред домовете си. Именно те бяха потърсили съдействие от кмета Първан Дангов за решение на проблема още след встъпването му в длъжност.

Припомняме, че преди повече от 10 години, когато беше въведено платеното паркиране в града, първоначално зоната около пазара попадаше в обхвата на платеното паркиране, но доста бързо бе премахната поради протести на търговци. От това обаче до ден-днешен се възползват и хора, които работят в района и в централната градска част, и около 8 часа сутринта оставят колите си там до края на работния ден.

В края на 2025 година Общинският съвет реши, че таксата за платено паркиране в централната градска част на Дупница няма да бъде повишавана и остава в размер 1 лев (0,51 евро).

Внесената от кмета Първан Дангов докладна записка очаквано бе една от най-горещите по време на последното редовно заседание за миналата година, като дебатите по темата продължиха повече от два часа. След тях предложението беше подложено на гласуване и прегласуване, но и двата пъти не успя да събере необходимите за приемането му гласове.

Осем от местните народни представители гласуваха „против“ – групата на ГЕРБ, Шейхриар Златарска и Георги Рангелов от ДПС, както и Виктор Мантарков от „Възраждане“. Други четирима общински съветници пък се въздържаха, а именно Костадин Костадинов и Георги Георгиев от КОД, Георги Бански от РЗС и Николай Табаков от ПП-ДБ.

Според предложението на градоначалника трябва да има промяна в местните цени и услуги за кратковременното паркиране в „синя зона“ и като цяло по улиците в града. В мотивите на докладната записка се посочва, че предложените изменения и допълнения имат за цел да прецизират ценовата политика на „синята зона“ за паркиране с цел по-ефективно използване на централните градски пространства.

В крайна сметка предложението не бе прието и цената на час паркиране в „синята зона“ на Дупница остана 1 лев (0,51 евро) и през 2026 година.

