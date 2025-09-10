Сладкият черен чесън от Долни Раковец се превърна в поминък на три млади семейства

Вече трета година група млади фермери от радомирското село Долни Раковец привличат българи от близко и далеч, за да опитат невероятния вкус на местния сорт чесън, който дедите им векове преди това са отглеждали и с който са изхранвали семействата си. А днес, повече от десет години, той се е превърнал в поминък на три млади семейства, обединени в младежко сдружение „Здраве в скилидка“, като членовете му все повече се разрастват.

От 2023 година кметството заедно с хора от региона подкрепят традиционното производство, организирайки през есента Фестивал на чесъна, където се стичат българи не само от Западна България, но и от съседни държави. Откриването му тази година съвпадна с националния празник – Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 6 септември. А фестивалът вече събира освен местни фермери и много техни колеги от Западна България, занаятчии и преработватели, чиито вкусни продукти и занаятчийски изделия бяха изпълнили щандовете, разположени на селския площад.

Синор.бг ни среща с младия земеделски производител Владимир Георгиев , който въпреки професията си на геодезист през 2016 година решава да се посвети на земеделието – „все пак общото и при двете е земята“. Преди това родителите му са били в странство в Испания, но решават да се върнат в родината, и заедно с двете си деца се захващат с фермерството .

Заедно със своята баба Владимир засажда първите три декара със зеле, но още от следващата 2017 година те променят културата, като се посвещават изцяло на традиционното за региона производство на чесън. Днес семейното стопанство отглежда 33 декара с долнораковски чесън, като от няколко години те предлагат на пазара и ферментирали скилидки, добили известност като „черен чесън“. Освен като естествен пробиотик той има изключително широко приложение в медицината и в козметиката. По думите на Владимир „ние не само, че произвеждаме черен чесън, ние произвеждаме „уникален черен чесън, защото е с много високи нива на захар и това го отличава от всички останали сортове“.

В партньорство с вносител на японска машина за ферментация на чесъна местните производители създават новия си продукт, като технологията позволява да се контролира единствено температурата и влажността. Всичко останало се дължи на вкусовите качества на местния сорт.

Чесънът се отличава от останалите сортове в страната и по света по сладкия вкус, омекотяващ лютивината на този зеленчук, признат от всички народни лечители за естествен антибиотик. Тези качества се дължат на факта, че селото е разположено върху подземно езеро, затова и още през соцвреме то е било водоснабдено с минералната вода от този басейн. Почвата получава влажност от подземните води, затова при отглеждането му досега насажденията не се поливани, обяснява Владимир. През последните години обаче горещините постепенно ще принудят земеделците да започнат да напояват, признава младият фермер.

Интересното при този сорт е, че и есенният чесън (тоест късният), и пролетният (ранният) се засаждат почти по едно и също време – напролет, с разлика от една седмица между двата. Това става през февруари при първа възможност за обработка на почвата. Ранният чесън обаче се прибира в края на август и началото на септември, а късният – малко преди засаждането на следващата реколта, като за разлика от пролетния той има по-силно изразена сладост. Пролетният е по-лесен за отглеждане, докато есенният е по-специфичен, по-нежен, не търпи толкова много ръчна обработка и изплитането на венците става почти невъзможно. Именно затова и стопаните масово продават само от пролетния чесън. „Огромното предимство на нашето производство е, че издържа от реколта до реколта, без да загние или да изкуфява“, обяснява фермерът.

Попитан защо млади хора като тях, чиито професии са далеч от земеделието, решават да се откъснат от големия град и да се отдадат на нелекия ръчен труд на земеделеца, Владимир кратко обяснява, че чесънът е давал препитание векове наред на неговите деди, а хубавото е, че през последните години като че ли „земеделецът започва да се пробужда у доста млади българи“.

„Да, вярно, че ръчният труд не е лесен, но ние се залавяме дружно и нещата стават. През много ръце минава ваденето на всяка главичка, докато стигне до клиента, оплетена в нашите плитки, но си заслужава, когато виждаме как клиенти чак от морето харесват и търсят нашето производство. И в момента най-големите ни потребители са хора от Варна, Бургас и далечната Стара Загора“, обяснява Владимир.

На фона на всеобщата европейска тенденция на отлив на младите хора от селското стопанство сдружението от Радомирско има кауза – защото чесънът означава естествено лечение, а да се посветиш на здравето, какво по-голямо удовлетворение от това!





