Сладки картофи с кейл, бекон и яйце на очи

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

сладки картофи – 400 г

кейл – 100 г

бекон – 80 г

яйца – 2 бр.

зехтин или масло – 2 с.л.

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Обелете и нарежете сладките картофи на кубчета. Сварете сладките картофи в подсолена вода за около 8 минути, докато омекнат леко, но останат стегнати. Отцедете ги.

В тиган загрейте зехтина и запържете бекона до златисто и хрупкаво. Добавете сладките картофи и ги сотирайте 5-6 минути, докато се зачервят леко.

Прибавете нарязания кейл и задушете за още 2-3 минути, докато омекне, но запази свежия си цвят.

В друг тиган изпържете яйцата на очи.

Подправете зеленчуците и бекона със сол и черен пипер. Разпределете в чинии, а отгоре поставете по едно яйце на очи. Поднесете сладките картофи с кейл и бекон веднага.

Вместо варени, можете да си направите печени сладки картофи на кубчета. Опитайте също и тези чудно вкусни сладки картофи с чеснов сос./готвач.бг





