Сладки сърца целувки

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими Продукти

  • За целувките
  • белтъци – 3 бр.
  • захар – 180 г
  • лимонов сок – 1 ч.л.
  • царевично нишесте – 1 ч.л.
  • ванилия – 1 ч.л.
  • червена или розова сладкарска боя – няколко капки
  • За крема
  • течна сладкарска сметана – 300 мл
  • пудра захар – 2 с.л.
  • ванилия – 1 ч.л.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Белтъците се поставят в напълно суха и чиста купа. Разбиват се с миксер на средна скорост, докато започнат да се образуват меки върхове.

Захарта се добавя постепенно на малки порции, като разбиването продължава, докато се получи гъст, лъскав и стабилен меренг.

Добавят се лимоновият сок, нишестето и ванилията, след което сместа се разбърква внимателно.

Капват се няколко капки сладкарска боя и се разбърква леко, за да се получи нежен розов цвят.

Сместа се прехвърля в пош с накрайник звезда. Върху тава, покрита с хартия за печене, се оформят сърца, като първо се очертава контурът, а след това леко се запълва вътрешността, но може вътрешността да я оставите празна. За всяко десертче са необходими по две еднакви половинки.

Целувките се сушат в предварително загрята фурна на средно ниво на фурната на 100°C за около 90 минути. Фурната не се отваря по време на сушенето. След изключване целувките се оставят вътре с леко открехната врата, докато изстинат напълно.

Сметаната се разбива с пудрата захар и ванилията до пухкав и стабилен крем.

Две целувчени сърца се слепват с крем, като се оформят малки слепени сърца.

Десертите се съхраняват в хладилник и се консумират в рамките на 24 часа за най-добър вкус и текстура.

Десертът е лек и ефирен, с по-ниско съдържание на мазнини. Подходящ е за елегантни поводи, когато се търси впечатляваща визия с минимални съставки./gotvach.bg

